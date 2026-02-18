НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сбили пешехода в центре Костаная на улице Тауелсиздик
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53549
Сбили пешехода в центре Костаная на улице Тауелсиздик
Отправлено: 18.02.26 - 22:23
Сегодня в первой половине дня, где-то около 11 часов, водитель автомобиля "Фольксваген" на перекрестке улиц Тауелсиздик - Козыбаева, совершил наезд на молодую девушку. Пострадавшая была в сознании и видно, что отделалась ушибами, так как сама дошла до скорой помощи.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
948
Re: Сбили пешехода в центре Костаная на улице Тауелсиздик
Отправлено: 18.02.26 - 22:23
#1
"совершил наезд на молодую девушку" хочу сказать, что девушки они всегда молодые. Старых девушек я еще не видел. Тут надо писать или просто девушка или молодая женщина.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17434
Re: Сбили пешехода в центре Костаная на улице Тауелсиздик
Отправлено: 21.02.26 - 14:55
#2
Цитата:
рихард:

Когда мне было 15 лет, я всех старших считал мамами и бабушками.
А когда вырос, оказывается они такие, красивые. Нямки. Вкусные женщины)
