Российский военный самолёт экстренно приземлился на территории Казахстана
Отправлено: 21.02.26 - 12:33
Российский многоцелевой истребитель Су-30 совершил внеплановую посадку в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой в Атырау.Самолет выполнял военно-тренировочный полет над акваторией Каспийского моря.
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 12:33
Цитата:
Какая ещё медицинская помощь? У него что, паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
пилоту была оказана медицинская помощь.
Какая ещё медицинская помощь? У него что, паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
Отправлено: 21.02.26 - 12:42
Цитата:
Литва, Латвия уже бы объявила войну России. Слава Богу или Алаху, наши пока кастрюли используют только для при готовки беша или пельменей и тд.)
maxsaf:
паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
Литва, Латвия уже бы объявила войну России. Слава Богу или Алаху, наши пока кастрюли используют только для при готовки беша или пельменей и тд.)
Отправлено: 21.02.26 - 12:54
Почему его не сбили?
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 12:57
Цитата:
в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой
В Атырау аэропорт носит имя летчицы героя ВОВ, уроженки этой области. У нас, в Костанайской области два лётчика дважды героя, а аэропорт назван в честь Байтурсынова, который вообще не имеет отношения к авиации.
в международном аэропорту имени Хиуаз Доспановой
В Атырау аэропорт носит имя летчицы героя ВОВ, уроженки этой области. У нас, в Костанайской области два лётчика дважды героя, а аэропорт назван в честь Байтурсынова, который вообще не имеет отношения к авиации.
Отправлено: 21.02.26 - 13:03
Цитата:
Удлинитель от радара был временно подключен к переносному телевизору - олимпиаду смотрят
юля елиссева:
Почему его не сбили?
Почему его не сбили?
Удлинитель от радара был временно подключен к переносному телевизору - олимпиаду смотрят
Отправлено: 21.02.26 - 13:07
Цитата:
А вдруг бы это Марика племяш был
юля елиссева:
Почему его не сбили?
Почему его не сбили?
А вдруг бы это Марика племяш был
Отправлено: 21.02.26 - 13:28
Цитата:
maxsaf: А вдруг бы это Марика племяш былТот летает над/в/на Украиной. А над Россией матушке и в Казахстан на однарозовой ниве гоняет. По любому не он.
Отправлено: 21.02.26 - 13:34
Помните аксакалы, старожылы местные?
, да откуда вы знаите..) пришлые. Из Аркалыка.
В свое время вокруг города Тогда название было Кустонай.Щас Костанай. Так вот с названием и местные лакаторы и ПВО сдали на металлом. На выезде с города и с посёлка Затобольск стояли части ПВО с лакаторами.
Так что Юля сбивать не чем.
В свое время вокруг города Тогда название было Кустонай.Щас Костанай. Так вот с названием и местные лакаторы и ПВО сдали на металлом. На выезде с города и с посёлка Затобольск стояли части ПВО с лакаторами.
Так что Юля сбивать не чем.
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 14:05
Цитата:
Как это, самолёт которому "аналогов нет" потерял ориентировку? РойсяВпе... пробивает очередное дно...
Российский многоцелевой истребитель Су-30Цитата:
Во время облета пилот, как отмечается, потерял ориентировку.
Как это, самолёт которому "аналогов нет" потерял ориентировку? РойсяВпе... пробивает очередное дно...
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 14:24
Цитата:
Голова над морем закружилась
Обрыгрался
Вот такие спецы там
Все нормальные профи летчки давно погибли
Вот набирают уже тех у кого вестебюлярка слабая
maxsaf:
Какая ещё медицинская помощь? У него что, паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
Какая ещё медицинская помощь? У него что, паническая атака случилась из-за того, что заблудился?
Голова над морем закружилась
Обрыгрался
Вот такие спецы там
Все нормальные профи летчки давно погибли
Вот набирают уже тех у кого вестебюлярка слабая
Отправлено: 21.02.26 - 14:27
Цитата:
Сегодня уневер выпускает только юристов и психологов.
abaika95:
Сегодня уневер выпускает только юристов и психологов.
р
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 16:23
не паникуйте. со стороны России угрозы нет. Она с другой стороны идет.
р
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 16:55
Цитата:
.....скорее всего замерзайки бухнул ёжиком закусил и полетел к соседям догнатся да закусить там то они голодают.....Вот тут abaika95 к тебе вопрос где наше доблестное ПВО систем?где наши доблестные джигиты лётчики?
abaika95:
Голова над морем закружилась Обрыгрался Вот такие спецы там Все нормальные профи летчки давно погибли Вот набирают уже тех у кого вестебюлярка слабая
Голова над морем закружилась Обрыгрался Вот такие спецы там Все нормальные профи летчки давно погибли Вот набирают уже тех у кого вестебюлярка слабая
.....скорее всего замерзайки бухнул ёжиком закусил и полетел к соседям догнатся да закусить там то они голодают.....Вот тут abaika95 к тебе вопрос где наше доблестное ПВО систем?где наши доблестные джигиты лётчики?
р
Re: Российский военный самолёт экстренно приземлился на...
Отправлено: 21.02.26 - 16:58
Цитата:
.....как как об одним местом об косяк Маск старлик им выключил теперь летают где хотят...
ПолиграфЪ Боярышников:
Как это, самолёт которому "аналогов нет" потерял ориентировку? РойсяВпе... пробивает очередное дно...
Как это, самолёт которому "аналогов нет" потерял ориентировку? РойсяВпе... пробивает очередное дно...
.....как как об одним местом об косяк Маск старлик им выключил теперь летают где хотят...
