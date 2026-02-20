НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53546
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 14:56
Скажу сразу, что, ознакомившись с проектом новой Конституции, я лично ее поддерживаю. Безусловно, это более совершенный документ, основа будущего нашей страны. Но конец «Первой Республики» - это время подведения итогов. С каким багажом мы войдем во «Вторую»?
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18433
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 14:56
#1
Цитата:
Правозащитник Николай Гиньятов опубликовал в соцсети информацию о том, что заместитель акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности. Это, по мнению Гиньятова, и сделало возможными те схемы, реализация которых привела на скамью подсудимых Данияра Джандаева и ряд его подчиненных, чьим вышестоящим руководителем и являлась Мусагазина. При этом важно отметить, что Гиньятов не обвинял Мусагазину напрямую в коррупции, а лишь дал оценку ее деятельности, считая, что у нее были полномочия контролировать действия

Источник:



дал оценку ее детальности в различных эпитетах склоняя ее, она на суде оспорила это
затем кнб вменяет ей превышение должностных полномочий
замечаем что именно что превышение должностых полномочий а не то что она не уследила там за джандаевым
получается два случая не бьются друг с другом
осудили его за одно ее за другое, хотя корень дела в одном преступлении.
но так бывает.
и получается если ей даже по суду ей щас впаяют срок, гиньятов так и так должен будет выше областного суда доказывать свою невиновность
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
256
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 15:10
#2
Мое мнение во "Второй Республике", как и сейчас - независимому лицу, которым является журналист, не будет позволено хватать за руку чиновника, не позволено ему видеть документы, искать факты, привлекать свидетелей, которые укажут на взяточничество в вертикали власти, с целью привлечь кого-то к ответственности.

В условиях круговой поруки, когда те кто ниже, назнаются теми кто выше, за любым таким расследованием должна стоять политическая сила, сильная оппозиционная партия, а у нас только Amanat правит балом, другие партии присутствуют для иллюзии многопартийности, но активность их незаметна.

[Исправлено: Muad Dib, 20.02.2026 - 16:12]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29615
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 19:09
#3
Цитата:
abaika95:
а не то что она не уследила там за джандаевым

А чё, у вас и такая статья есть? :lol:

Какую ближайшую статью нашли, такую и за уши притягивают. Это как статья в сфере IT, про вредоносные программы, под которую даже международный телефонный трафик натягивают. ;-)
Что нашли - на то и натянули. :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29615
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 19:12
#4
Цитата:
abaika95:
два случая не бьются друг с другом

Ты единственный, кто так считает.

Цитата:
abaika95:
так и так должен будет выше областного суда доказывать свою невиновность

Теперь это не составит особого труда. В противном случае общественный резонанс всех причастных волной смоет.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29615
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 19:19
#5
Цитата:
С каким багажом мы войдем во «Вторую»


С таким:

Мясное дело: судья выставил журналистов, не объяснив причину


читать тут
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4950
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 19:52
#6
Главное, что Копырин не только ознакомился и поддержал, но и признал, что -
Цитата:
NG.kz:
это более совершенный документ, основа будущего нашей страны.


:lol: А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать (с) 8-)
EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
209
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 22:28
#7
Цитата:
abaika95:
гиньятов так и так должен будет выше областного суда доказывать свою невиновность


Что ты ко мне прицепился? Я вообще никому ничего не должен. Делаю ровно то, что считаю правильным. И в случае с Мусагазиной тоже самое. Мало ли что я писал в пабликах, стараясь не называть вещи своими именами, в официальных заявлениях в комитет всё было написано как положено.
EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
209
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 22:35
#8
Цитата:
abaika95:
замечаем что именно что превышение должностых полномочий а не то что она не уследила там за джандаевым


Где я писал, что все претензии к ней сводятся исключительно к тому, что она не уследила за Джандаевым? Это версия НГ. Не моя. У меня к ней набор претензий был значительно шире. И допущение коррупционных схем в том числе - ее управления это все делали. И глянь повнимательнее ст.362 УК - там полномочий есть путем в т.ч. и заключения сделок в интересах конкретных лиц и т.п. 362-ая там настолько обширная, что твоя версия что-то просто превысила в ее толкование никак не влезет.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29615
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 22:50
#9
Цитата:
EvilWizard:
в официальных заявлениях в комитет всё было написано как положено

То есть без заявлений так никто бы и не возбудился? О_о
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2298
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 20.02.26 - 23:07
#10
Надеюсь, что во «Второй Республике» не останется места для коррупционеров и казнокрадов. Что материалы дел станут изучаться всесторонне и достаточно глубоко в рамках досудебных или судебных этапов расследований. Что такие ситуации, как у героев материала, больше не повторятся.

....О достопочтенный Семен ибн не знаю как по очеству, ваши слова хоть кто нибуть услыхал или услышал....в чем можно сомневаться....

когда 34-летняя история «Первой Республики» закончится и мы вступим в новую эру «Второй Республики». Скажу сразу, что, ознакомившись с проектом новой Конституции, я лично ее поддерживаю.

По состоянию на 2026 год Конституция США действует уже более 235 лет (она была подписана в 1787 году, ратифицирована в 1788-м, а вступила в силу в 1789 году). Вот основные факты:Принятие: 17 сентября 1787 года в Филадельфии.Вступление в силу: 4 марта 1789 года.Статус: Это старейшая из ныне действующих писаных конституций в мире.Поправки: За всю историю к ней было принято 27 поправок, первые 10 из которых (Билль о правах) были приняты в 1791 году.

......Америка 235 лет живёт с конституцией и не меняет её только поправки делает,мы за 34 года столицу умудрились сменить,теперь конституцию меняем,что далее следует?
:-) :-) :-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29615
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 23:14
#11
Цитата:
родом из Шанхая2022:
мы за 34 года столицу умудрились сменить

И переименовать 4 раза :lol:
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8535
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 23:35
#12
Как то интересно автор ознакомился! Поддерживаю... и тут же про журналиста, которого арестовали, как я понял.
А ведь одна из основных претензий у правозащитников именно усекновение права на свободу слова! Формально она есть и поддерживается в новой редакции Конституция , но ограничивается, если она мешает каким то параметрам(там есть в списке) тогда она не свобода слова! У меня один частный вопрос про духовно-нравственные ценности! Кто то составил их список, дал чёткое определение какие из традиций входят в эти ценности или опять их определять в каждом частном случае будет чиновник от власти, либо от Фемиды, либо вообще от карательных органов!
Есть ощущение , что автор был в числе участников встречи в Олжа-Агро, которые "горячо заявили, что конституционная реформа давно назрела, потому что нужна стабильность"! Почему назрела, в чём новая редакция или скорее новая Конституция стабильней чем прежняя, спроси вряд ли они ответят!

[Исправлено: saba, 21.02.2026 - 00:36]
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2298
Re: Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан...
Отправлено: 21.02.26 - 00:10
#13
Цитата:
maxsaf:
И переименовать 4 раза


...старость не радость честно говоря из головы вылетело :-) :-) :-) :-)....

maxsaf если бы ты стал главой страны,вот чтобы ты изменил или переделал? :-) :-) :-)

....вот я наш шанхай или пчстр переименовал.... :-) :-) :-)
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29615
Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 21.02.26 - 00:47
#14
Цитата:
родом из Шанхая2022:
maxsaf если бы ты стал главой страны,вот чтобы ты изменил или переделал?

Ха-ха)) Для начала - провести проверку всех, чьи активы превышают лям баксов. Проверять досконально, всю родню, чтобы там не было на безработных родственников куча недвижки и прочей роскоши записано. Проверяльщикам назначить премию адекватную за каждый успешный кейс, чтобы взятки брать было не интересно. Всё изъятое - на социальные нужды. Эту проверку сделать бессрочной, нон-стоп. До тех пор, пока коррупция сама не исчезнет. :lol:
