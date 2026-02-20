Отправлено: - 22:35

abaika95:

замечаем что именно что превышение должностых полномочий а не то что она не уследила там за джандаевым

Цитата:Где я писал, что все претензии к ней сводятся исключительно к тому, что она не уследила за Джандаевым? Это версия НГ. Не моя. У меня к ней набор претензий был значительно шире. И допущение коррупционных схем в том числе - ее управления это все делали. И глянь повнимательнее ст.362 УК - там полномочий есть путем в т.ч. и заключения сделок в интересах конкретных лиц и т.п. 362-ая там настолько обширная, что твоя версия что-то просто превысила в ее толкование никак не влезет.