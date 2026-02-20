Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...

Это пример, как абсолютно не профессионально, не просчитав всех плюсов и минусов посадить головную боль на шею будущим руководителям города! по хорошему его надо было снести и делать полноценную улицу для проезда с юга на север! завтра при увеличении населения в городе таких улиц будет совершенно не хватать! Их и сейчас не очень хватает, если начинается ремонт на улице допустим Баймагамбетова или Алтынсарина, не дай Бог Абая или Каирбекова тогда очередной траспортный коллапс?

Я уже говорил, наш город по очереди перегородили гаражи на вокзале, потом аквапарк с ТЭЦ, дальше непроездной пединститут, за ним раскинулась областная больница, как с этим быть и что делать?