Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет строительство аквапарка «Осьминог» в Костанае
N
Я робот
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53546
Отправлено: 20.02.26 - 10:33
Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее? Чтобы осуществить эту мечту аквапарку «Осьминог» понадобилось 10,8 млрд тенге. Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ посмотрел, как идут дела у подрядчика.
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 10:33
500 посетителей, а никто не озаботился- где будут стоять машины посетителей? По ходу- поперек АльФараби. Ждем новой кормушки для ЖолПола
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 10:43
Минимум 150-200 машин, будут стоять по минимуму 2 часа создавая в этом месте пробку
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 2143
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 13:24
Цитата:
Вот это я понимаю, деликатный отжим
мы хотим попросить руководство телеканала Qostanay, чтобы они убрали заборы и поделились этой территорией с городом. Для того, чтобы их небольшая парковая зона использовалась для отдыха людей, - сказал Аксакалов. - А то они там загородились и никого не пускают - это не совсем правильно. Сделаем там хороший сквер.
Вот это я понимаю, деликатный отжим
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1926
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 16:24
В плазе аквапарк практически пустой всегда,а на кой осьминог этот нужен? Лучше бы дорогу пробили.
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 16:35
Это пример, как абсолютно не профессионально, не просчитав всех плюсов и минусов посадить головную боль на шею будущим руководителям города! по хорошему его надо было снести и делать полноценную улицу для проезда с юга на север! завтра при увеличении населения в городе таких улиц будет совершенно не хватать! Их и сейчас не очень хватает, если начинается ремонт на улице допустим Баймагамбетова или Алтынсарина, не дай Бог Абая или Каирбекова тогда очередной траспортный коллапс?
Я уже говорил, наш город по очереди перегородили гаражи на вокзале, потом аквапарк с ТЭЦ, дальше непроездной пединститут, за ним раскинулась областная больница, как с этим быть и что делать?
Я уже говорил, наш город по очереди перегородили гаражи на вокзале, потом аквапарк с ТЭЦ, дальше непроездной пединститут, за ним раскинулась областная больница, как с этим быть и что делать?
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 16:38
Я это опять таки к тому что анализом у наших властей не пахнет никогда, от слова совсем! Ну сделали ошибку при первом строительстве аквапарка, так исправьте её! Так нет :" Люди нас не поймут, они привыкли к аквапарку на этом месте!" Постройте равноценный не поперёк улицы и все быстренько к новому привыкнут!
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 16:40
Такая водная тема, есть пословица по этому поводу:"После нас , хоть потоп"! Подкинем проблему будущему Акиму, нас то тут уже не будет!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1926
Отправлено: 20.02.26 - 16:49
Лучше бы на эти 10 ярдов построили мост через ЖД дорогу... Зачем второй аквапарк в провинциальном городке???
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2298
Re: Без сквозного проезда, но с прозрачными горками - Как идет...
Отправлено: 20.02.26 - 23:24
.....после сдачи аквапарка «Осьминог» в Костанае мы можем смело называться акваградом...
- Можете сделать горки прозрачными, чтобы было видно, как люди скатываются, - отреагировал Кумар Аксакалов.
....это будет будет ноу хау акваграда,можно будет просто приходить и смотреть акваслалом...
- Можете сделать горки прозрачными, чтобы было видно, как люди скатываются, - отреагировал Кумар Аксакалов.
....это будет будет ноу хау акваграда,можно будет просто приходить и смотреть акваслалом...
-
