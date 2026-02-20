Семен КОПЫРИН: Жаңа Қазақстан - ескі проблемалар. Часть 1 «Свобода слова и мысли»
Отправлено: 20.02.26 - 14:56
Скажу сразу, что, ознакомившись с проектом новой Конституции, я лично ее поддерживаю. Безусловно, это более совершенный документ, основа будущего нашей страны. Но конец «Первой Республики» - это время подведения итогов. С каким багажом мы войдем во «Вторую»? Читать новость
Правозащитник Николай Гиньятов опубликовал в соцсети информацию о том, что заместитель акима Костанайской области Гульбарам Мусагазина ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности. Это, по мнению Гиньятова, и сделало возможными те схемы, реализация которых привела на скамью подсудимых Данияра Джандаева и ряд его подчиненных, чьим вышестоящим руководителем и являлась Мусагазина. При этом важно отметить, что Гиньятов не обвинял Мусагазину напрямую в коррупции, а лишь дал оценку ее деятельности, считая, что у нее были полномочия контролировать действия
Мое мнение во "Второй Республике", как и сейчас - независимому лицу, которым является журналист, не будет позволено хватать за руку чиновника, не позволено ему видеть документы, искать факты, привлекать свидетелей, которые укажут на взяточничество в вертикали власти, с целью привлечь кого-то к ответственности.
В условиях круговой поруки, когда те кто ниже, назнаются теми кто выше, за любым таким расследованием должна стоять политическая сила, сильная оппозиционная партия, а у нас только Amanat правит балом, другие партии присутствуют для иллюзии многопартийности, но активность их незаметна.
abaika95: а не то что она не уследила там за джандаевым
А чё, у вас и такая статья есть?
Какую ближайшую статью нашли, такую и за уши притягивают. Это как статья в сфере IT, про вредоносные программы, под которую даже международный телефонный трафик натягивают. Что нашли - на то и натянули.
abaika95: гиньятов так и так должен будет выше областного суда доказывать свою невиновность
Что ты ко мне прицепился? Я вообще никому ничего не должен. Делаю ровно то, что считаю правильным. И в случае с Мусагазиной тоже самое. Мало ли что я писал в пабликах, стараясь не называть вещи своими именами, в официальных заявлениях в комитет всё было написано как положено.
abaika95: замечаем что именно что превышение должностых полномочий а не то что она не уследила там за джандаевым
Где я писал, что все претензии к ней сводятся исключительно к тому, что она не уследила за Джандаевым? Это версия НГ. Не моя. У меня к ней набор претензий был значительно шире. И допущение коррупционных схем в том числе - ее управления это все делали. И глянь повнимательнее ст.362 УК - там полномочий есть путем в т.ч. и заключения сделок в интересах конкретных лиц и т.п. 362-ая там настолько обширная, что твоя версия что-то просто превысила в ее толкование никак не влезет.
Надеюсь, что во «Второй Республике» не останется места для коррупционеров и казнокрадов. Что материалы дел станут изучаться всесторонне и достаточно глубоко в рамках досудебных или судебных этапов расследований. Что такие ситуации, как у героев материала, больше не повторятся.
....О достопочтенный Семен ибн не знаю как по очеству, ваши слова хоть кто нибуть услыхал или услышал....в чем можно сомневаться....
когда 34-летняя история «Первой Республики» закончится и мы вступим в новую эру «Второй Республики». Скажу сразу, что, ознакомившись с проектом новой Конституции, я лично ее поддерживаю.
По состоянию на 2026 год Конституция США действует уже более 235 лет (она была подписана в 1787 году, ратифицирована в 1788-м, а вступила в силу в 1789 году). Вот основные факты:Принятие: 17 сентября 1787 года в Филадельфии.Вступление в силу: 4 марта 1789 года.Статус: Это старейшая из ныне действующих писаных конституций в мире.Поправки: За всю историю к ней было принято 27 поправок, первые 10 из которых (Билль о правах) были приняты в 1791 году.
......Америка 235 лет живёт с конституцией и не меняет её только поправки делает,мы за 34 года столицу умудрились сменить,теперь конституцию меняем,что далее следует?
Как то интересно автор ознакомился! Поддерживаю... и тут же про журналиста, которого арестовали, как я понял. А ведь одна из основных претензий у правозащитников именно усекновение права на свободу слова! Формально она есть и поддерживается в новой редакции Конституция , но ограничивается, если она мешает каким то параметрам(там есть в списке) тогда она не свобода слова! У меня один частный вопрос про духовно-нравственные ценности! Кто то составил их список, дал чёткое определение какие из традиций входят в эти ценности или опять их определять в каждом частном случае будет чиновник от власти, либо от Фемиды, либо вообще от карательных органов! Есть ощущение , что автор был в числе участников встречи в Олжа-Агро, которые "горячо заявили, что конституционная реформа давно назрела, потому что нужна стабильность"! Почему назрела, в чём новая редакция или скорее новая Конституция стабильней чем прежняя, спроси вряд ли они ответят!
родом из Шанхая2022: maxsaf если бы ты стал главой страны,вот чтобы ты изменил или переделал?
Ха-ха)) Для начала - провести проверку всех, чьи активы превышают лям баксов. Проверять досконально, всю родню, чтобы там не было на безработных родственников куча недвижки и прочей роскоши записано. Проверяльщикам назначить премию адекватную за каждый успешный кейс, чтобы взятки брать было не интересно. Всё изъятое - на социальные нужды. Эту проверку сделать бессрочной, нон-стоп. До тех пор, пока коррупция сама не исчезнет.
