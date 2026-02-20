НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Moody's подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53546
Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi Bank со стабильным прогнозом
Отправлено: 20.02.26 - 23:09
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило инвестиционные рейтинги Kaspi.kz и Kaspi Bank. Прогноз — стабильный. Moody’s отметило сильные финансовые показатели Kaspi, включая высокую эффективность.
Читать новость

р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2298
Re: Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг Kaspi.kz и Kaspi...
Отправлено: 20.02.26 - 23:09
#1
....в Багдаде всё спокойно это радует....
