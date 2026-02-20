НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46853
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 15:19
#7551
Или давайте, в момент написания комментария выделим Большинство
было примерно так



И вы говоря о Большинстве, думаете что пожаловалось 530 человек?
Вот что значит большинство, можно считать да, от количества пользователей, но если вам это трудно, можно же считать от количества читающих на данный момент пользователей, где это видно наглядно?
Но почему то вы берете только одного человека и реагируете на вполне безобидный мой ответ Акросу или кому то там?
Почему вы пренебрегаете собственным Соглашением?
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4950
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 19:41
#7552
Цитата:
Тимур Гафуров:
Что именно вас смущает в этой цифре?

Активность, наблюдал было и более 700-т, а вот теперь вернулось к нормальности обычной. 100-200-300. Подозрительно всё это! ;-)
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2809
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 20:16
#7553
Цитата:
Эл-починно:
Активность, наблюдал было и более 700-т, а вот теперь вернулось к нормальности обычной. 100-200-300. Подозрительно всё это!

Бывает. Как раз в те дни у нас зарегистрировались 20 новых пользователей одновременно. Обычно - максимум два-три. И новые пользователи с тех себя никак не проявили. Могу только предположить, что одна из наших публикаций стала причиной команды сверху о регистрации на сайте для комментирования. Первое они сделали. Второе - нет. Почему? Не знаю.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 20:46
#7554
Цитата:
111:
специально для провокаций

Провокатор - это ты. Тебе уже миллион раз объясняли, что и как и на каком языке можно писать. Тебя хватает ровно на неделю, потом ты берешься за старое, и снова начинаешь провокации. Никто кроме тебя тут этим не занимается. Тебе приспичило писать на казахском? Без проблем, иди на форум Костанай Таны, и там развлекайся. :lol:
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 20:49
#7555
Цитата:
Тимур Гафуров:
модерация ведется на русском языке.

Уберите из соглашения слово большинство, и будет вам счастье, иначе этот комментатор никогда не угомонится и продолжит свои провокации. Это все закончится печально.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 21:00
#7556
Цитата:
Тимур Гафуров:
Могу только предположить, что одна из наших публикаций стала причиной команды сверху о регистрации на сайте для комментирования. Первое они сделали. Второе - нет. Почему? Не знаю.

Возможно люди хотят зарегистрироваться, и общаться здесь, но как только доходят до подтверждения номера телефона - бросают эту затею на пол-пути.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2809
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 21:11
#7557
Цитата:
maxsaf:
Возможно люди хотят зарегистрироваться, и общаться здесь, но как только доходят до подтверждения номера телефона - бросают эту затею на пол-пути.

Сейчас процесс регистрации упрощен - достаточно ввести 4 цифры в личном кабинете. Так что не эта причина. И одновременность их появления - уже само по себе симптом. Просто надлежащего контроля не было над исполнением указания.
Цитата:
maxsaf:
Уберите из соглашения слово большинство, и будет вам счастье, иначе этот комментатор никогда не угомонится и продолжит свои провокации.

Мы подумаем над этим. Но сейчас это слово не противоречит реальному состоянию сайта.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2809
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 21:13
#7558
Цитата:
111:
Ваши правила потому страшно устарели Вам там легче написать что у вас Вертикаль власти и вы сами лично решаете, на какую жалобу отреагировать, но тогда нужно убрать из пункта это дерьмократическое слово или понты про Большинство

Возможно и уберем. Подумаем над этим. Что же касается демократии - ее на сайте никогда не было и не будет. За работу редакции отвечаю я, а не пользователи. И ответственность тоже несу только я.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2809
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 21:20
#7559
Цитата:
111:
Вы сами сказали что вы лично удалили, надо посмотреть

Посмотрел этот комментарий еще раз. Редактировать там было нечего - после удаления смысла бы не осталось.
Цитата:
111:
Какое вы имеете право ссылаться на пункт Соглашения, который подразумевает Большинство?

Еще раз - я ссылаюсь на пункт, который не разрешает публиковать комментарии на других языках. Вы при регистрации на сайте с этим пунктом согласились.

На этом пояснения заканчиваю. Всем хороших выходных. На остальные вопросы буду отвечать в рабочее время.
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29610
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.02.26 - 21:23
#7560
Цитата:
Тимур Гафуров:
Мы подумаем над этим. Но сейчас это слово не противоречит реальному состоянию сайта.

Ох, щас математики набегут, начнутся вычисления, шум поднимут на всю область :lol:
