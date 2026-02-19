Отправлено: - 12:48





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=58797 С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимым наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года каждому, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.02.2026 - 13:49]

Цитата:А потерпевшему за скупку контрафактной продукции какое наказание вынесли? 15 млн тенге в доход государства? Не для личного же использования а для подпольной реализации... И где наша доблестная прокуратура?