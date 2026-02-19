Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Водитель Lexus, качавший права на трассе в Костанайской области, вновь оказался в центре скандала. Коррупционного
Отправлено: 19.02.26 - 15:56
О задержании подозреваемых в передаче взятки и ее получении в Костанайской академии МВД сообщил телеграм-канал HALYQSTAN, ссылаясь на свой источник. Один из задержанных, как указано в публикации, был фигурантом другого скандала ровно год назад.
Отправлено: 19.02.26 - 15:56
Тех "умников" которые вскладчину собрали взятку, отчислить они уже потеряны для общества, либо курсанты сами иницировали арест взяткополучателя, тогда это меняет дело и значит не все потеряно
Отправлено: 19.02.26 - 17:27
организована" вскладчину от слушателей академии за успешную сдачу экзаменов
Я слышал что этим промышляют студенты, особенно старосты где-нибудь в каком-то гражданском ВУЗе,однако чтобы в академии МВД, ну это за грани. Раз уже объявили публично, значит это уже в порядке вещей. Какой ужас, я просто в шоке
Я слышал что этим промышляют студенты, особенно старосты где-нибудь в каком-то гражданском ВУЗе,однако чтобы в академии МВД, ну это за грани. Раз уже объявили публично, значит это уже в порядке вещей. Какой ужас, я просто в шоке
Отправлено: 19.02.26 - 17:28
Цитата:
ОГПУ:Это явно уже давно сложившаяся система и их просто поставили перед фактом: или деньги, или неуд.И систему эту курсантам ломать не под силу, здесь должна быть епархия КНБ
Отправлено: 19.02.26 - 17:31
А ведь эти люди представляют закон. И вершат судьбы людей, его нарушивших. Хотя у самих пятно на законопослушности появилось раньше обмундирования... Куда мы катимся...
Отправлено: 19.02.26 - 19:28
Академию необходимо закрыть, а весь ППС - уволить с отрицательным мотивом.
А слушателям запретить пожизненно работать в правоохранительных органах.
Честных нет ни там, ни там.
Отправлено: 19.02.26 - 19:59
Старый анекдот прям в точку сюда будет - Два года колонии получил сантехник за выкрики - Всё прогнило, всё прогнило, нужно менять всю систему!
Отправлено: 19.02.26 - 20:01
Все деньги потраченные на так называемую "учёбу" в дальнейшем будут "отбивать" на службе..позорище и полная деградация нравственности. Понятие "служить Родине" не для них..
Отправлено: 19.02.26 - 20:03
Цитата:
По слухам, курсанты слушатели помогли со сбором информации КНБ. Ожидается чистка в рядах работников академии
"Несколько дней назад восстановленный в правах полицейский, попался на взятке, - сообщается в публикации. - Он якобы в качестве посредника передал ее замначальника академии полиции. Оба задержаны. Сумма взятки оценивается как крупная (десятки тысяч долларов) и была "организована" вскладчину от слушателей академии за успешную сдачу экзаменов.
По слухам, курсанты слушатели помогли со сбором информации КНБ. Ожидается чистка в рядах работников академии
Отправлено: 19.02.26 - 20:05
Цитата:
Согласен полностью, это по сути подрыв основ госбезопасности, целый курс с малых лет приучают собирать и давать ВЗЯТКИ
Филипповна:
Это явно уже давно сложившаяся система и их просто поставили перед фактом: или деньги, или неуд.И систему эту курсантам ломать не под силу, здесь должна быть епархия КНБ
Это явно уже давно сложившаяся система и их просто поставили перед фактом: или деньги, или неуд.И систему эту курсантам ломать не под силу, здесь должна быть епархия КНБ
Согласен полностью, это по сути подрыв основ госбезопасности, целый курс с малых лет приучают собирать и давать ВЗЯТКИ
