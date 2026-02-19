Отправлено: - 20:05

Филипповна:

Это явно уже давно сложившаяся система и их просто поставили перед фактом: или деньги, или неуд.И систему эту курсантам ломать не под силу, здесь должна быть епархия КНБ

Цитата:Согласен полностью, это по сути подрыв основ госбезопасности, целый курс с малых лет приучают собирать и давать ВЗЯТКИ