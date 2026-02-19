НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53540
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 09:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно этому документу, теперь организаторы мероприятий должны будут не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения согласовать порядок реализации с уполномоченным органом. Кроме того, такие мероприятия могут запретить или приостановить, если контент будет содержать запрещённые темы.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Re: Токаев подписал закон, который обязывает иностранных...
Отправлено: 19.02.26 - 09:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вот так в стране нет цензуры.
Возвращаются худсоветы из СССР)))
Прогресс налицо! Развивающееся государство, стремящееся попасть в топ 30/50/100 каких-нибудь стран))
Позорище!

Хоть кто нибудь слышал хоть одну из песен, которые, цитирую
Цитата:
подрывали национальный строй нашей страны.


Ну что за глупости?

Просто узаконенное отступление от конституционной нормы
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Re: Токаев подписал закон, который обязывает иностранных...
Отправлено: 19.02.26 - 10:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто и каким путем будет определять компетентность сотрудников акимата, которые будут одобрять или не одобрять треклисты?
Или это опять - как с переименованием улиц - горстка из "инициативной группы" в праве решать за всех?
А если будет иметь место личное предпочтение (типа не нравится мне этот ваш Сплин (например)) -в выступлении отказать!
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18432
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Это вот так в стране нет цензуры. Возвращаются худсоветы из СССР)))


причем пока были худсоветы в ссср снимались картины получающие призы на каннском фестивале и оскара брали
как худсоветы убрали сразу же потекла какаято порнуха и чернуха
и сплошные елки))

Цитата:
vofkakst:
Ну что за глупости?

что за глупости?

сказали публично казахстан нейтрален в отношении войны россии и украины
нет давай к нам все перется кому ни лень и со сцены провоцировать и насаждать свои полит догмы
причем израильские артисты в этом сильно отличились типа касты)

поэтому страна выбрала определенную тактику
хочешь петь про тити-пити, любовь, разлуку или грязные машины пой сколько угодно
как только ты начинаешь петь про "долой режым" или "все к ружью и на соседа" то иди вон в оккупированной зоне секторе газа это пой.....если силенок хватит Цитата:
vofkakst:
А кто и каким путем будет определять компетентность сотрудников акимата, которые будут одобрять или не одобрять треклисты?

а кто сейчас определяет кого приглашать на день города или нет?
те же сотрудники отделов культуры
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
те же сотрудники отделов культуры

Поэтому и возят к нам всякую шляпу. Ни одного стоящего артиста за последние годы не привезли. А ведь были времена - в кинотеатре "Костанай" Бутусов с концертом был. Хорошие были времена...

А что сейчас : "кто-то скачет на коне, да в чапане" - вот это искусство)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29598
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:43
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
"кто-то скачет на коне, да в чапане" - вот это искусство)

Это заноза 8-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29598
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:45
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
А ведь были времена - в кинотеатре "Костанай" Бутусов с концертом был. Хорошие были времена...

Были времена, когда Бутусов был по карману любому кинотеатру. С приходом славы ценник растет, возможности падают. Так будет и с некоторыми нонеймами, на которых сегодня ещё пока хватает бюджета.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18432
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:53
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Поэтому и возят к нам всякую шляпу. Ни одного стоящего артиста за последние годы не привезли. А ведь были времена - в кинотеатре "Костанай" Бутусов с концертом был. Хорошие были времена...

А сейчас бутусов зетнулся и активно топит за СВОлочизм
а его песни из санудреков к брату и брату 2 стали символом российского шовинизма и агрессивной экспансии
нафиг таких с корабля

лучше будем своих приглашать которые поют про любовь-морковь и цвветочки
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 11:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да нет же.
Вкусовщина - согласен.
Но опять же - вкусы у всех разные. И концерты можно проводить с возрастным ограничением 18+ и не пускать туда детей.

Плюс ко всему - что может помешать прослушиванию такой "деструктивной" музыки дома?)
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 11:05
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А сейчас бутусов зетнулся и активно топит за СВОлочизм

Вот из-за таких "слушателей" и вводится эта цензура! Которые музыке придуют смысла меньше, чем убеждениям и позиции исполнителя; мнением которых можно манипулировать инфоповодами

Мне вот плевать, на чьей стороне би2 - они меня бесят по умолчанию. Чичерина - люблю некоторые ее песни из "довоенного" репертуара;

Музыка должна идти отдельно от политики. Еще бы политики это понимали бы...
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 11:10
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
С приходом славы ценник растет,

Сколько стоит билет на условного кайрата нуртаса?
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
346
Re: Токаев подписал закон, который обязывает иностранных...
Отправлено: 19.02.26 - 11:16
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
поэтому страна выбрала определенную тактику хочешь петь про тити-пити, любовь, разлуку или грязные машины пой сколько угодно как только ты начинаешь петь про "долой режым" или "все к ружью и на соседа" то иди вон
И это совершенно справедливо !
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18432
Re: Токаев подписал закон, который обязывает иностранных...
Отправлено: 19.02.26 - 14:53
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Вот из-за таких "слушателей" и вводится эта цензура!

нет
вводят согласование репертуара а не цензуру
и вводят это из за тех вот ребят кто наслушался "матерь богов" насмотрелся брата 2 и поехал "давить" украинцев.
выезжай и в россии хоть до посинения бутусова слушай на концертах
у нас мы будем слушать про любовь-марковь и мир-во всем мире
Цитата:
vofkakst:
Мне вот плевать, на чьей стороне би2 - они меня бесят по умолчанию. Чичерина - люблю некоторые ее песни из "довоенного" репертуара; Музыка должна идти отдельно от политики. Еще бы политики это понимали бы...

музыка должна быть отдельно от полиитки
но когда музыкант исполняющий эту музыку активно лезет со сцены между песнями нести политику то пусть на йух идет и сам и со своей музыкой и с полииткой

музыканты с какого-то рожна решили что они властители дум (особенно из соседних стран)
больше чем поэты песенники
поэтому наше государство им немного эго и подрезает

и вот увидите и россияне и украинцы с радостью начнут все согласовывать и языки в одно место засунут лишь бы концертик у нас провести
потому что денег у них нема
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2142
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 17:28
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
лезет со сцены между песнями

Если человеку так важно чужое мнение - это сугубо личная проблема. Например я умею разграничивать музыку и политику.
Мне положить на позицию М. Покровского и всей "ногу свело", может он и подонок, может и патриот, а может и нет, но "наши юные смешные голоса" - просто хит.
Хоть Гребенщиков и иноагент, но "город золотой" - нетленка, которую знают все - и дети и старики. Политический взгляд - это личное. А если человек ведомый, и чей то возглас со сцены что-то значит - ну тут туши свет.

Опять же, что мешает слушать "запрещенку" несогласованную акиматом по телику?) некоторым форумчанам вон как телик с интернетом идеологическую дыру в голове прогрызли))) это тонкая тема.

Не спорю, петь про прошматросок, шмаль, пушки, убийства и прочее - это днище. Но опять же петь и пропагандировать - тоже вещи разные.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS