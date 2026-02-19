Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Согласно этому документу, теперь организаторы мероприятий должны будут не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения согласовать порядок реализации с уполномоченным органом. Кроме того, такие мероприятия могут запретить или приостановить, если контент будет содержать запрещённые темы.
Это вот так в стране нет цензуры.
Возвращаются худсоветы из СССР)))
Прогресс налицо! Развивающееся государство, стремящееся попасть в топ 30/50/100 каких-нибудь стран))
Позорище!
Хоть кто нибудь слышал хоть одну из песен, которые, цитирую
Цитата:
Ну что за глупости?
Просто узаконенное отступление от конституционной нормы
Возвращаются худсоветы из СССР)))
Прогресс налицо! Развивающееся государство, стремящееся попасть в топ 30/50/100 каких-нибудь стран))
Позорище!
Хоть кто нибудь слышал хоть одну из песен, которые, цитирую
Цитата:
подрывали национальный строй нашей страны.
Ну что за глупости?
Просто узаконенное отступление от конституционной нормы
А кто и каким путем будет определять компетентность сотрудников акимата, которые будут одобрять или не одобрять треклисты?
Или это опять - как с переименованием улиц - горстка из "инициативной группы" в праве решать за всех?
А если будет иметь место личное предпочтение (типа не нравится мне этот ваш Сплин (например)) -в выступлении отказать!
Или это опять - как с переименованием улиц - горстка из "инициативной группы" в праве решать за всех?
А если будет иметь место личное предпочтение (типа не нравится мне этот ваш Сплин (например)) -в выступлении отказать!
Цитата:
причем пока были худсоветы в ссср снимались картины получающие призы на каннском фестивале и оскара брали
как худсоветы убрали сразу же потекла какаято порнуха и чернуха
и сплошные елки))
Цитата:
что за глупости?
сказали публично казахстан нейтрален в отношении войны россии и украины
нет давай к нам все перется кому ни лень и со сцены провоцировать и насаждать свои полит догмы
причем израильские артисты в этом сильно отличились типа касты)
поэтому страна выбрала определенную тактику
хочешь петь про тити-пити, любовь, разлуку или грязные машины пой сколько угодно
как только ты начинаешь петь про "долой режым" или "все к ружью и на соседа" то иди вон в оккупированной зоне секторе газа это пой.....если силенок хватит Цитата:
а кто сейчас определяет кого приглашать на день города или нет?
те же сотрудники отделов культуры
причем пока были худсоветы в ссср снимались картины получающие призы на каннском фестивале и оскара брали
как худсоветы убрали сразу же потекла какаято порнуха и чернуха
и сплошные елки))
что за глупости?
сказали публично казахстан нейтрален в отношении войны россии и украины
нет давай к нам все перется кому ни лень и со сцены провоцировать и насаждать свои полит догмы
причем израильские артисты в этом сильно отличились типа касты)
поэтому страна выбрала определенную тактику
хочешь петь про тити-пити, любовь, разлуку или грязные машины пой сколько угодно
как только ты начинаешь петь про "долой режым" или "все к ружью и на соседа" то иди вон в оккупированной зоне секторе газа это пой.....если силенок хватит Цитата:
а кто сейчас определяет кого приглашать на день города или нет?
те же сотрудники отделов культуры
Цитата:
Поэтому и возят к нам всякую шляпу. Ни одного стоящего артиста за последние годы не привезли. А ведь были времена - в кинотеатре "Костанай" Бутусов с концертом был. Хорошие были времена...
А что сейчас : "кто-то скачет на коне, да в чапане" - вот это искусство)
Поэтому и возят к нам всякую шляпу. Ни одного стоящего артиста за последние годы не привезли. А ведь были времена - в кинотеатре "Костанай" Бутусов с концертом был. Хорошие были времена...
А что сейчас : "кто-то скачет на коне, да в чапане" - вот это искусство)
Цитата:
Это заноза
Это заноза
Цитата:
Были времена, когда Бутусов был по карману любому кинотеатру. С приходом славы ценник растет, возможности падают. Так будет и с некоторыми нонеймами, на которых сегодня ещё пока хватает бюджета.
Были времена, когда Бутусов был по карману любому кинотеатру. С приходом славы ценник растет, возможности падают. Так будет и с некоторыми нонеймами, на которых сегодня ещё пока хватает бюджета.
Цитата:
А сейчас бутусов зетнулся и активно топит за СВОлочизм
а его песни из санудреков к брату и брату 2 стали символом российского шовинизма и агрессивной экспансии
нафиг таких с корабля
лучше будем своих приглашать которые поют про любовь-морковь и цвветочки
А сейчас бутусов зетнулся и активно топит за СВОлочизм
а его песни из санудреков к брату и брату 2 стали символом российского шовинизма и агрессивной экспансии
нафиг таких с корабля
лучше будем своих приглашать которые поют про любовь-морковь и цвветочки
Цитата:
Да нет же.
Вкусовщина - согласен.
Но опять же - вкусы у всех разные. И концерты можно проводить с возрастным ограничением 18+ и не пускать туда детей.
Плюс ко всему - что может помешать прослушиванию такой "деструктивной" музыки дома?)
Но опять же - вкусы у всех разные. И концерты можно проводить с возрастным ограничением 18+ и не пускать туда детей.
Плюс ко всему - что может помешать прослушиванию такой "деструктивной" музыки дома?)
Цитата:
Вот из-за таких "слушателей" и вводится эта цензура! Которые музыке придуют смысла меньше, чем убеждениям и позиции исполнителя; мнением которых можно манипулировать инфоповодами
Мне вот плевать, на чьей стороне би2 - они меня бесят по умолчанию. Чичерина - люблю некоторые ее песни из "довоенного" репертуара;
Музыка должна идти отдельно от политики. Еще бы политики это понимали бы...
Вот из-за таких "слушателей" и вводится эта цензура! Которые музыке придуют смысла меньше, чем убеждениям и позиции исполнителя; мнением которых можно манипулировать инфоповодами
Мне вот плевать, на чьей стороне би2 - они меня бесят по умолчанию. Чичерина - люблю некоторые ее песни из "довоенного" репертуара;
Музыка должна идти отдельно от политики. Еще бы политики это понимали бы...
Цитата:
Сколько стоит билет на условного кайрата нуртаса?
Сколько стоит билет на условного кайрата нуртаса?
Цитата:
abaika95:И это совершенно справедливо !
Цитата:
нет
вводят согласование репертуара а не цензуру
и вводят это из за тех вот ребят кто наслушался "матерь богов" насмотрелся брата 2 и поехал "давить" украинцев.
выезжай и в россии хоть до посинения бутусова слушай на концертах
у нас мы будем слушать про любовь-марковь и мир-во всем мире
Цитата:
музыка должна быть отдельно от полиитки
но когда музыкант исполняющий эту музыку активно лезет со сцены между песнями нести политику то пусть на йух идет и сам и со своей музыкой и с полииткой
музыканты с какого-то рожна решили что они властители дум (особенно из соседних стран)
больше чем поэты песенники
поэтому наше государство им немного эго и подрезает
и вот увидите и россияне и украинцы с радостью начнут все согласовывать и языки в одно место засунут лишь бы концертик у нас провести
потому что денег у них нема
нет
вводят согласование репертуара а не цензуру
и вводят это из за тех вот ребят кто наслушался "матерь богов" насмотрелся брата 2 и поехал "давить" украинцев.
выезжай и в россии хоть до посинения бутусова слушай на концертах
у нас мы будем слушать про любовь-марковь и мир-во всем мире
Цитата:
музыка должна быть отдельно от полиитки
но когда музыкант исполняющий эту музыку активно лезет со сцены между песнями нести политику то пусть на йух идет и сам и со своей музыкой и с полииткой
музыканты с какого-то рожна решили что они властители дум (особенно из соседних стран)
больше чем поэты песенники
поэтому наше государство им немного эго и подрезает
и вот увидите и россияне и украинцы с радостью начнут все согласовывать и языки в одно место засунут лишь бы концертик у нас провести
потому что денег у них нема
Цитата:
Если человеку так важно чужое мнение - это сугубо личная проблема. Например я умею разграничивать музыку и политику.
Мне положить на позицию М. Покровского и всей "ногу свело", может он и подонок, может и патриот, а может и нет, но "наши юные смешные голоса" - просто хит.
Хоть Гребенщиков и иноагент, но "город золотой" - нетленка, которую знают все - и дети и старики. Политический взгляд - это личное. А если человек ведомый, и чей то возглас со сцены что-то значит - ну тут туши свет.
Опять же, что мешает слушать "запрещенку" несогласованную акиматом по телику?) некоторым форумчанам вон как телик с интернетом идеологическую дыру в голове прогрызли))) это тонкая тема.
Не спорю, петь про прошматросок, шмаль, пушки, убийства и прочее - это днище. Но опять же петь и пропагандировать - тоже вещи разные.
Если человеку так важно чужое мнение - это сугубо личная проблема. Например я умею разграничивать музыку и политику.
Мне положить на позицию М. Покровского и всей "ногу свело", может он и подонок, может и патриот, а может и нет, но "наши юные смешные голоса" - просто хит.
Хоть Гребенщиков и иноагент, но "город золотой" - нетленка, которую знают все - и дети и старики. Политический взгляд - это личное. А если человек ведомый, и чей то возглас со сцены что-то значит - ну тут туши свет.
Опять же, что мешает слушать "запрещенку" несогласованную акиматом по телику?) некоторым форумчанам вон как телик с интернетом идеологическую дыру в голове прогрызли))) это тонкая тема.
Не спорю, петь про прошматросок, шмаль, пушки, убийства и прочее - это днище. Но опять же петь и пропагандировать - тоже вещи разные.
