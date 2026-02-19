НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
 
 
Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
Отправлено: 19.02.26 - 14:32
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Вашингтон. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила пресс-служба Акорды. В рамках визита Глава государства примет участие в инаугурационном заседании Совета мира.
Re: Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Вашингтон
Отправлено: 19.02.26 - 14:32
Почему то в статье ни слова об президенте Путине? Он же тоже в членстве Совета мира.. и Лукашенко...
