Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Я робот
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53538
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 16:31
Вопросы об этом задал Кумару АКСАКАЛОВУ корреспондент «НГ» во время рабочей поездки главы региона по Костанайкому району. В ответ он сообщил, что Мусагазина действительно была уволена 11 февраля, но заявление подала заранее.
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 22:29
Цитата:
Цитата:
Ну он борется каждый год за акиматовские подарки и первые места, тем самым доказывая что у нас слышащее государство , где чиновники помогают народу.
Спасибо ему, что он стал патриотом Жана Казахстана и делает все во благо него!
рихард:
Цитата:
Люди, а кто может ска зать, куда пропал Юджин?
Ну он борется каждый год за акиматовские подарки и первые места, тем самым доказывая что у нас слышащее государство , где чиновники помогают народу.
Спасибо ему, что он стал патриотом Жана Казахстана и делает все во благо него!
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 22:35
Вотприколист Аким, воровала годами и только уволилась..
Крыша то кім?
Крыша то кім?
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 23:01
Цитата:
Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой.
Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".
И кругом одни ВСЕ идиоты которые ОДНАКО знают что: - любой руководитель ПОДПИСЫВАЯ заявление ставит свою визу с ДАТОЙ подачи.
И тем более он УВОЛНЯЛ не пьяную уборщицу с пивного цеха, а своего ЗАМА- номенклатурного работника АП.
Цитата:
Одно только, НО:- если этот Закон работает в отношении ИХ.
Да и вы сами ответили на этот вопрос.
Цитата:
Я не аким области, но вам отвечу точнее чем он ответил о её увольнении:- она уволилась ПОСЛЕ совершения коррупционных действии на сумму ДВА ярда бюджетных тенге.
Трое врачей ведь уже сидят в КПЗ.
Цитата:
Во время ВОВ беспартийные, идя на СМЕРТНЫЙ бой писали заявление: - "...прошу считать меня коммунистом..."
Цитата:
А, ваш крутой дои с крутыми и скандальными членами правления ОСИ в этом году хоть что то выиграл на Новый год???
saba:
Даже когда чиновник пьяным за руль садится,
Даже когда чиновник пьяным за руль садится,
Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой.
Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".
И кругом одни ВСЕ идиоты которые ОДНАКО знают что: - любой руководитель ПОДПИСЫВАЯ заявление ставит свою визу с ДАТОЙ подачи.
И тем более он УВОЛНЯЛ не пьяную уборщицу с пивного цеха, а своего ЗАМА- номенклатурного работника АП.
Цитата:
saba:
Всё должно быть по Закону
Всё должно быть по Закону
Одно только, НО:- если этот Закон работает в отношении ИХ.
Да и вы сами ответили на этот вопрос.
Цитата:
saba:
Она уволилась до или после совершения преступления?
Она уволилась до или после совершения преступления?
Я не аким области, но вам отвечу точнее чем он ответил о её увольнении:- она уволилась ПОСЛЕ совершения коррупционных действии на сумму ДВА ярда бюджетных тенге.
Трое врачей ведь уже сидят в КПЗ.
Цитата:
EvilWizard:
В таких случаях должно иметься заявление без даты..
В таких случаях должно иметься заявление без даты..
Во время ВОВ беспартийные, идя на СМЕРТНЫЙ бой писали заявление: - "...прошу считать меня коммунистом..."
Цитата:
111:
борется каждый год за акиматовские подарки и первые места,
борется каждый год за акиматовские подарки и первые места,
А, ваш крутой дои с крутыми и скандальными членами правления ОСИ в этом году хоть что то выиграл на Новый год???
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 23:05
Цитата:
Все то ДВА года. Пришла же в 2024 году.
Но, зато сразу - ДВА ярда- Твердохлебовы, Ахмедбековы и прочие нищеброды-гос.служащие - стоят в сторонке и курят.
111:
воровала годами
воровала годами
Все то ДВА года. Пришла же в 2024 году.
Но, зато сразу - ДВА ярда- Твердохлебовы, Ахмедбековы и прочие нищеброды-гос.служащие - стоят в сторонке и курят.
Полноправные пользователи
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2294
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 23:24
Цитата:
.......ACROS откуда у Вас такие сведения ? Вам не СХ заниматься туда идите порядок наводит.....без сарказма
ACROS:
Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой. Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".
Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой. Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".
.......ACROS откуда у Вас такие сведения ? Вам не СХ заниматься туда идите порядок наводит.....без сарказма
Полноправные пользователи
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29598
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 23:54
Цитата:
Такое же бессмысленное занятие как и удаление новостей с сайта КН. Выглядит некрасиво, что одно, что другое.
рихард:
И вынудили ее написать или все сделали как это бывает задним числом.
И вынудили ее написать или все сделали как это бывает задним числом.
Такое же бессмысленное занятие как и удаление новостей с сайта КН. Выглядит некрасиво, что одно, что другое.
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 19.02.26 - 08:04
Цитата:
Как говорил герой "Ментовских войн", кстати наш земляк:-"...долго живу...".
Всё просто и прозаично: - я из советского прошлого, имею большой опыт работы в комсомольских, партийных органах, окончил советский сельхоз ВУЗ, заочно Алмаатинскую ВПШ, Университет Марксизма-Ленинизма, почти 30 лет был депутатом и при Советах и в маслихате и могу вам сказать что все руководители начиная с области и выше- это бывшие советские партхозаппаратчики и методы их работы, (кстати я могу предугадывать с большой вероятностью ) - это всё оттуда, из советского прошлого, видоизменясь и приспосабливаясь к нынешним рыночным реалиям, правда ответственность и компетентность чиновников там было на порядок выше и с кадрами работа была поставлена на должном уровне ( переспективного молодого человека партия вела почти с самой школы) и если что:- лишение партбилета - это означало конец всей твоей карьеры, где бы ты не работал.
Сейчас всё по другому.
родом из Шанхая2022:
Вас такие сведения
Вас такие сведения
Как говорил герой "Ментовских войн", кстати наш земляк:-"...долго живу...".
Всё просто и прозаично: - я из советского прошлого, имею большой опыт работы в комсомольских, партийных органах, окончил советский сельхоз ВУЗ, заочно Алмаатинскую ВПШ, Университет Марксизма-Ленинизма, почти 30 лет был депутатом и при Советах и в маслихате и могу вам сказать что все руководители начиная с области и выше- это бывшие советские партхозаппаратчики и методы их работы, (кстати я могу предугадывать с большой вероятностью ) - это всё оттуда, из советского прошлого, видоизменясь и приспосабливаясь к нынешним рыночным реалиям, правда ответственность и компетентность чиновников там было на порядок выше и с кадрами работа была поставлена на должном уровне ( переспективного молодого человека партия вела почти с самой школы) и если что:- лишение партбилета - это означало конец всей твоей карьеры, где бы ты не работал.
Сейчас всё по другому.
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 19.02.26 - 08:10
Цитата:
Сельское хозяйство - я люблю- это работа всей моей жизни- это когда весна, поле, запахи, жаворонки поют, всходы, богатая нива, потом уборка, жито, пахота, механизаторы, общение с ними - я испытываю кайф- работа она должна приносить прежде всего удовлетворение, а деньги, авто, квартиры - это потом, это вторично.
Тем более мы не шибко богатые: - из пяти лет- одно урожайное, два так себе - средние, и два как правило- неудачные : - вот и считайте.
родом из Шанхая2022:
Вам не СХ заниматься т
Вам не СХ заниматься т
Сельское хозяйство - я люблю- это работа всей моей жизни- это когда весна, поле, запахи, жаворонки поют, всходы, богатая нива, потом уборка, жито, пахота, механизаторы, общение с ними - я испытываю кайф- работа она должна приносить прежде всего удовлетворение, а деньги, авто, квартиры - это потом, это вторично.
Тем более мы не шибко богатые: - из пяти лет- одно урожайное, два так себе - средние, и два как правило- неудачные : - вот и считайте.
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 19.02.26 - 13:59
Цитата:
Цитата:
Ж. поставил лайк нашему председателю за убирание снега во дворе, наше правление даже это обмыло у нас в офисе, праздник был шикарные и всем было показано, что Аким наш двор любит больше всего, и пока дает возможность другим выигрывать, а то подумают люди со стороны плохо
Наурыз будет показателем
Об этом лайке в общих чатах где то месяц говорили и напоминают нам, кто в доме хозяин и кого хвалят и гладят по головке
[Исправлено: 111, 19.02.2026 - 15:04]
ACROS:
Цитата:
А, ваш крутой дои с крутыми и скандальными членами правления ОСИ в этом году хоть что то выиграл на Новый год???
Ж. поставил лайк нашему председателю за убирание снега во дворе, наше правление даже это обмыло у нас в офисе, праздник был шикарные и всем было показано, что Аким наш двор любит больше всего, и пока дает возможность другим выигрывать, а то подумают люди со стороны плохо
Наурыз будет показателем
Об этом лайке в общих чатах где то месяц говорили и напоминают нам, кто в доме хозяин и кого хвалят и гладят по головке
[Исправлено: 111, 19.02.2026 - 15:04]
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 19.02.26 - 14:10
Просто как человека можно купить деньгами, вот в чем вопрос, он всю жизнь критиковал власти, был яростным патриотом России, был за СВО и за наш русским мир и яростно защищал его.
И вот как власть ему подарила сперва вроде снегозадержалку или еще какую то игрушку, стал ярым патриотом Казахстана и сейчас возможно у него во дворе висит как у нас флагшток и он как и мы поет гимн в обед в своем дворе каждый день.
Оказывается чтобы переделать человека, не нужно его сажать или штрафовать, его нужно сперва так сказать образно купить..
Что мы видим практически везде
И вот как власть ему подарила сперва вроде снегозадержалку или еще какую то игрушку, стал ярым патриотом Казахстана и сейчас возможно у него во дворе висит как у нас флагшток и он как и мы поет гимн в обед в своем дворе каждый день.
Оказывается чтобы переделать человека, не нужно его сажать или штрафовать, его нужно сперва так сказать образно купить..
Что мы видим практически везде
Полноправные пользователи
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18432
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 19.02.26 - 14:59
Цитата:
если человек не знает че у него прямо в здании крутится вертится то наверное нужно либо самому выстроить другие приоритеты? либо нанять сильного аппаратчика кто вот эти движения "блатных" ставить себе туалеты в кабинет выставляя на смех весь акимат а потом еще попадаться под арест-должен будет пресекать.
а пока что получается что аким занимается заводами/параходами, ездит по области объекты смотрит и открывает у него на нижнем этаже беспредел творится
ОГПУ:
Как ни крути, Кумар Иргибаевич единственный достойный аким области за последние 40 лет, это если откровенно и серьёзно, а вот его подчиненных я бы "пинал" без стеснения
Как ни крути, Кумар Иргибаевич единственный достойный аким области за последние 40 лет, это если откровенно и серьёзно, а вот его подчиненных я бы "пинал" без стеснения
если человек не знает че у него прямо в здании крутится вертится то наверное нужно либо самому выстроить другие приоритеты? либо нанять сильного аппаратчика кто вот эти движения "блатных" ставить себе туалеты в кабинет выставляя на смех весь акимат а потом еще попадаться под арест-должен будет пресекать.
а пока что получается что аким занимается заводами/параходами, ездит по области объекты смотрит и открывает у него на нижнем этаже беспредел творится
