НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Муляж сигарет на 15 млн тенге купил житель Костаная. Как наказали мошенников?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53538
Муляж сигарет на 15 млн тенге купил житель Костаная. Как наказали мошенников?
Отправлено: 19.02.26 - 12:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под видом сигарет пятеро мошенников продали потерпевшему 78 коробок, наполненных пенопластом и песком. Получив 15 млн тенге, они скрылись с места преступления. Уголовное дело рассмотрел суд № 2 Костаная.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2470
Муляж сигарет на 15 млн тенге купил житель Костаная. Как наказали мошенников?
Отправлено: 19.02.26 - 12:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимым наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года каждому, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания

Источник:


А потерпевшему за скупку контрафактной продукции какое наказание вынесли? 15 млн тенге в доход государства? Не для личного же использования а для подпольной реализации... И где наша доблестная прокуратура?

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.02.2026 - 13:49]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 93, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 92
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS