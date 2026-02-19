Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
|Зарегистрированные пользователи: vofkakst
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать