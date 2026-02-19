Отправлено: - 10:18

vofkakst:

Это вот так в стране нет цензуры. Возвращаются худсоветы из СССР)))

vofkakst:

Ну что за глупости?

vofkakst:

А кто и каким путем будет определять компетентность сотрудников акимата, которые будут одобрять или не одобрять треклисты?

Цитата:причем пока были худсоветы в ссср снимались картины получающие призы на каннском фестивале и оскара браликак худсоветы убрали сразу же потекла какаято порнуха и чернухаи сплошные елки))Цитата:что за глупости?сказали публично казахстан нейтрален в отношении войны россии и украинынет давай к нам все перется кому ни лень и со сцены провоцировать и насаждать свои полит догмыпричем израильские артисты в этом сильно отличились типа касты)поэтому страна выбрала определенную тактикухочешь петь про тити-пити, любовь, разлуку или грязные машины пой сколько угоднокак только ты начинаешь петь про "долой режым" или "все к ружью и на соседа" то иди вон в оккупированной зоне секторе газа это пой.....если силенок хватит Цитата:а кто сейчас определяет кого приглашать на день города или нет?те же сотрудники отделов культуры