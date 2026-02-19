НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53535
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 09:56
Согласно этому документу, теперь организаторы мероприятий должны будут не позднее чем за 30 рабочих дней до их проведения согласовать порядок реализации с уполномоченным органом. Кроме того, такие мероприятия могут запретить или приостановить, если контент будет содержать запрещённые темы.
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2137
Re: Токаев подписал закон, который обязывает иностранных...
Отправлено: 19.02.26 - 09:56
#1
Это вот так в стране нет цензуры.
Возвращаются худсоветы из СССР)))
Прогресс налицо! Развивающееся государство, стремящееся попасть в топ 30/50/100 каких-нибудь стран))
Позорище!

Хоть кто нибудь слышал хоть одну из песен, которые, цитирую
Цитата:
подрывали национальный строй нашей страны.


Ну что за глупости?

Просто узаконенное отступление от конституционной нормы
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2137
Re: Токаев подписал закон, который обязывает иностранных...
Отправлено: 19.02.26 - 10:02
#2
А кто и каким путем будет определять компетентность сотрудников акимата, которые будут одобрять или не одобрять треклисты?
Или это опять - как с переименованием улиц - горстка из "инициативной группы" в праве решать за всех?
А если будет иметь место личное предпочтение (типа не нравится мне этот ваш Сплин (например)) -в выступлении отказать!
abaika95
abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18429
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:18
#3
Цитата:
vofkakst:
Это вот так в стране нет цензуры. Возвращаются худсоветы из СССР)))


причем пока были худсоветы в ссср снимались картины получающие призы на каннском фестивале и оскара брали
как худсоветы убрали сразу же потекла какаято порнуха и чернуха
и сплошные елки))

Цитата:
vofkakst:
Ну что за глупости?

что за глупости?

сказали публично казахстан нейтрален в отношении войны россии и украины
нет давай к нам все перется кому ни лень и со сцены провоцировать и насаждать свои полит догмы
причем израильские артисты в этом сильно отличились типа касты)

поэтому страна выбрала определенную тактику
хочешь петь про тити-пити, любовь, разлуку или грязные машины пой сколько угодно
как только ты начинаешь петь про "долой режым" или "все к ружью и на соседа" то иди вон в оккупированной зоне секторе газа это пой.....если силенок хватит Цитата:
vofkakst:
А кто и каким путем будет определять компетентность сотрудников акимата, которые будут одобрять или не одобрять треклисты?

а кто сейчас определяет кого приглашать на день города или нет?
те же сотрудники отделов культуры
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
2137
Токаев подписал закон, который обязывает иностранных артистов согласовывать репертуар с акиматами
Отправлено: 19.02.26 - 10:39
#4
Цитата:
abaika95:
те же сотрудники отделов культуры

Поэтому и возят к нам всякую шляпу. Ни одного стоящего артиста за последние годы не привезли. А ведь были времена - в кинотеатре "Костанай" Бутусов с концертом был. Хорошие были времена...

А что сейчас : "кто-то скачет на коне, да в чапане" - вот это искусство)
