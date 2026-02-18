Цитата:
saba:
Даже когда чиновник пьяным за руль садится,
Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой.
Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".
И кругом одни ВСЕ идиоты которые ОДНАКО знают что: - любой руководитель ПОДПИСЫВАЯ заявление ставит свою визу с ДАТОЙ подачи.
И тем более он УВОЛНЯЛ не пьяную уборщицу с пивного цеха, а своего ЗАМА- номенклатурного работника АП.
Цитата:
saba:
Всё должно быть по Закону
Одно только, НО:- если этот Закон работает в отношении ИХ.
Да и вы сами ответили на этот вопрос.
Цитата:
saba:
Она уволилась до или после совершения преступления?
Я не аким области, но вам отвечу точнее чем он ответил о её увольнении:- она уволилась ПОСЛЕ совершения коррупционных действии на сумму ДВА ярда бюджетных тенге.
Трое врачей ведь уже сидят в КПЗ.
Цитата:
EvilWizard:
В таких случаях должно иметься заявление без даты..
Во время ВОВ беспартийные, идя на СМЕРТНЫЙ бой писали заявление: - "...прошу считать меня коммунистом..."
Цитата:
111:
борется каждый год за акиматовские подарки и первые места,
А, ваш крутой дои с крутыми и скандальными членами правления ОСИ в этом году хоть что то выиграл на Новый год???