Отправлено: - 23:01

saba:

Даже когда чиновник пьяным за руль садится,

saba:

Всё должно быть по Закону

saba:

Она уволилась до или после совершения преступления?

EvilWizard:

В таких случаях должно иметься заявление без даты..

111:

борется каждый год за акиматовские подарки и первые места,

Цитата:Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой.Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".И кругом одни ВСЕ идиоты которые ОДНАКО знают что: - любой руководитель ПОДПИСЫВАЯ заявление ставит свою визу с ДАТОЙ подачи.И тем более он УВОЛНЯЛ не пьяную уборщицу с пивного цеха, а своего ЗАМА- номенклатурного работника АП.Цитата:Одно только, НО:- если этот Закон работает в отношении ИХ.Да и вы сами ответили на этот вопрос.Цитата:Я не аким области, но вам отвечу точнее чем он ответил о её увольнении:- она уволилась ПОСЛЕ совершения коррупционных действии на сумму ДВА ярда бюджетных тенге.Трое врачей ведь уже сидят в КПЗ.Цитата:Во время ВОВ беспартийные, идя на СМЕРТНЫЙ бой писали заявление: - "...прошу считать меня коммунистом..."Цитата:А, ваш крутой дои с крутыми и скандальными членами правления ОСИ в этом году хоть что то выиграл на Новый год???