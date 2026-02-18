НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области
 
 
NG.kz
20.12.07
53534
Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 18:09
Служебная проверка проводится по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области. По данным, известным республиканскому изданию, он отбывал наказание за наркопреступление.
ПолиграфЪ Боярышников
город Костанай
22.05.17
2468
Re: Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в...
Отправлено: 18.02.26 - 18:09
Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области

Суицид, что там разбираться. Наркозависимость ломает психику любого человека.
17.01.12
46835
Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 22:32
Проверка?
Ну давайте не будем смешить то?
Я «списанных» когда то забирал с Кушмуруна, это те, кто выжил и не сдох там на зоне.
Но это уже были калеки, которым оставалось месяца два..
Просто сознаться надо, что вовремя не списали и потому он умер
