Проверка начата по факту смерти осужденного в колонии в Костанайской области

Отправлено: - 22:32

Проверка?

Ну давайте не будем смешить то?

Я «списанных» когда то забирал с Кушмуруна, это те, кто выжил и не сдох там на зоне.

Но это уже были калеки, которым оставалось месяца два..

Просто сознаться надо, что вовремя не списали и потому он умер