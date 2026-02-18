НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53534
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 16:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопросы об этом задал Кумару АКСАКАЛОВУ корреспондент «НГ» во время рабочей поездки главы региона по Костанайкому району. В ответ он сообщил, что Мусагазина действительно была уволена 11 февраля, но заявление подала заранее.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46835
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 22:29
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:

Цитата:
Люди, а кто может ска зать, куда пропал Юджин?

Ну он борется каждый год за акиматовские подарки и первые места, тем самым доказывая что у нас слышащее государство , где чиновники помогают народу.
Спасибо ему, что он стал патриотом Жана Казахстана и делает все во благо него!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46835
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 22:35
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вотприколист Аким, воровала годами и только уволилась..
Крыша то кім?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8914
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 23:01
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Даже когда чиновник пьяным за руль садится,


Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой.
Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".

И кругом одни ВСЕ идиоты которые ОДНАКО знают что: - любой руководитель ПОДПИСЫВАЯ заявление ставит свою визу с ДАТОЙ подачи.
И тем более он УВОЛНЯЛ не пьяную уборщицу с пивного цеха, а своего ЗАМА- номенклатурного работника АП.

Цитата:
saba:
Всё должно быть по Закону


Одно только, НО:- если этот Закон работает в отношении ИХ.
Да и вы сами ответили на этот вопрос.

Цитата:
saba:
Она уволилась до или после совершения преступления?


Я не аким области, но вам отвечу точнее чем он ответил о её увольнении:- она уволилась ПОСЛЕ совершения коррупционных действии на сумму ДВА ярда бюджетных тенге.
Трое врачей ведь уже сидят в КПЗ.

Цитата:
EvilWizard:
В таких случаях должно иметься заявление без даты..


Во время ВОВ беспартийные, идя на СМЕРТНЫЙ бой писали заявление: - "...прошу считать меня коммунистом..."

Цитата:
111:
борется каждый год за акиматовские подарки и первые места,


А, ваш крутой дои с крутыми и скандальными членами правления ОСИ в этом году хоть что то выиграл на Новый год???
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8914
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 23:05
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
воровала годами


Все то ДВА года. Пришла же в 2024 году.
Но, зато сразу - ДВА ярда- Твердохлебовы, Ахмедбековы и прочие нищеброды-гос.служащие - стоят в сторонке и курят.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2294
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 23:24
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Наверное там в отделе кадров областного акимата:- целая кипа написанных заявлении перед какой либо групповой пьянкой сотрудников аппарата областного акимата, тоько с непроставленными датами: - как типа билета на самолёт с ОТКРЫТОЙ датой. Потом Аксакалов если что скажет в СМИ:"...не помню когда, но точно знаю что уволилась 11 февраля...".


.......ACROS откуда у Вас такие сведения ? :-) :-) :-)Вам не СХ заниматься туда идите порядок наводит.....без сарказма
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
Зарегистрированные пользователи: simkst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS