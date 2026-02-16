Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 16:50
Оказалось, что Гульбарам МУСАГАЗИНА известна широкой публике. Это, можно сказать, успех среди коллег. Едва ли кто-то сможет без подсказки из интернета назвать фамилии трех других заместителей главы региона. Чем же заслужила Мусагазина такую популярность?
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 21:54
Цитата:
Уважаемая Наша Газета!
Вот здесь попытаюсь Вам одно указать,что Техзадание на РЕМОНТ больницы построенной при СССР был ИЗНАЧАЛЬНО не верным.
В данной ситуации с учётом текущих требований и технических норм к медучреждениям, слово РЕМОНТ - такого не должно было быть ИЗНАЧАЛЬНО в Задании.
Все требования к ремонту, исходя из Технического задания, попадали в разрез РЕКОНСТРУКЦИИ, но не были ОДНОЗНАЧНО определены Заказчиком под этот тип работ...
Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕМ ПО СВОЕЙ СУТИ...
Например, в феврале 2024 года Мусагазина предала гласности планы акимата потратить 1,5 млрд на завершение ремонта детской областной больницы
Уважаемая Наша Газета!
Вот здесь попытаюсь Вам одно указать,что Техзадание на РЕМОНТ больницы построенной при СССР был ИЗНАЧАЛЬНО не верным.
В данной ситуации с учётом текущих требований и технических норм к медучреждениям, слово РЕМОНТ - такого не должно было быть ИЗНАЧАЛЬНО в Задании.
Все требования к ремонту, исходя из Технического задания, попадали в разрез РЕКОНСТРУКЦИИ, но не были ОДНОЗНАЧНО определены Заказчиком под этот тип работ...
Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕМ ПО СВОЕЙ СУТИ...
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 17.02.26 - 22:03
Цитата:
Я сейчас не защищаю Мусагазину, но пытаюсь до вас донести, что изначальное Техзадание на "РЕМОНТ" больницы был далеко не правильным и непрофессиональным решением.
Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
Нурбанчик:
Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕН ПО СВОЕЙ СУТИ.
Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕН ПО СВОЕЙ СУТИ.
Я сейчас не защищаю Мусагазину, но пытаюсь до вас донести, что изначальное Техзадание на "РЕМОНТ" больницы был далеко не правильным и непрофессиональным решением.
Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 18.02.26 - 09:18
Цитата:
Вряд ли в наших силах донести эту мысль до руководства области. А до тех пор, пока руководство области это не осознает, мы вынуждены использовать формулировки, которые приводила сама Мусагазина в своем выступлении в феврале 2024 года:
- Управлению здравоохранения выделить 1 634 700 000 тенге, из них 1 502 000 000 тенге - на проведение текущего ремонта здания Костанайской областной детской больницы, - сообщила Мусагазина.
Нурбанчик:
Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
Вряд ли в наших силах донести эту мысль до руководства области. А до тех пор, пока руководство области это не осознает, мы вынуждены использовать формулировки, которые приводила сама Мусагазина в своем выступлении в феврале 2024 года:
- Управлению здравоохранения выделить 1 634 700 000 тенге, из них 1 502 000 000 тенге - на проведение текущего ремонта здания Костанайской областной детской больницы, - сообщила Мусагазина.
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 09:33
Цитата:
Возможно, не утверждаю этого, так как не знаком с вопросом и с самой Мусагазиной именно это было причиной для уголовного преследования её! Чтобы не выскакивала с непродуманными, пусть и правильными заявлениями!Выскочек не любят в чиновничьей среде, а если ещё это завуалированное указание на непрофессиональное решение вышестоящих людей завизировавших подобное ,как Вы указываете не профессиональное решение, это уже вызов! Такое не терпят! Ну и подставилась конечно по полной с этим унитазом, надо было негласно запретить всем остальным ходить в этот туалет (власти хватило бы)и отремонтировать его за счёт бюджета, тогда никто и не смог бы слова сказать в её адрес! А так все сразу возбудились , даже в Канаде, общественное мнение сразу было настроено против неё! Можно выкинуть на растерзание с Красного крыльца, как ранее выкидывали каких нибудь неугодных бояр и татарских царевичей в далёкие царские времена, чтобы выпустить пар из народа!
Не утверждаю, что она образец нового чиновничества , в хорошем смысле, но точно знаю, что когда приходят сверху откровенно глупые распоряжения , кто нибудь из смельчаков обязательно выступает против и обычно его сразу увольняют! Толковых чиновников немало у нас, но выступать против системы не моги никак, даже если указания сверху нарушают тот же Техрегламент!
Нурбанчик:
далеко не правильным и непрофессиональным решением. Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
далеко не правильным и непрофессиональным решением. Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
Возможно, не утверждаю этого, так как не знаком с вопросом и с самой Мусагазиной именно это было причиной для уголовного преследования её! Чтобы не выскакивала с непродуманными, пусть и правильными заявлениями!Выскочек не любят в чиновничьей среде, а если ещё это завуалированное указание на непрофессиональное решение вышестоящих людей завизировавших подобное ,как Вы указываете не профессиональное решение, это уже вызов! Такое не терпят! Ну и подставилась конечно по полной с этим унитазом, надо было негласно запретить всем остальным ходить в этот туалет (власти хватило бы)и отремонтировать его за счёт бюджета, тогда никто и не смог бы слова сказать в её адрес! А так все сразу возбудились , даже в Канаде, общественное мнение сразу было настроено против неё! Можно выкинуть на растерзание с Красного крыльца, как ранее выкидывали каких нибудь неугодных бояр и татарских царевичей в далёкие царские времена, чтобы выпустить пар из народа!
Не утверждаю, что она образец нового чиновничества , в хорошем смысле, но точно знаю, что когда приходят сверху откровенно глупые распоряжения , кто нибудь из смельчаков обязательно выступает против и обычно его сразу увольняют! Толковых чиновников немало у нас, но выступать против системы не моги никак, даже если указания сверху нарушают тот же Техрегламент!
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 10:28
Цитата:
Добрый день. В Костанае заинтересовались так как изначально наш источник сообщал - высокопоставленный чиновник, заместитель акима области, установил персональный санузел и переделал систему канализации в здании с нарушением строительных норм. Журналисты попытались проверить это. И нам откровенно соврали, когда сначала один чиновник утверждал, что ремонта санузла не было, а после сама Мусагазина подтвердила, что он все-таки был. А также мы выяснили, что кабинет Мусагазиной является режимным помещением согласно секретному постановлению Правительства, куда сантехник получает спецдоступ, а журналист не может.
Уверен, что если в Канаде будут так обманывать и скрывать информацию, то и там журналисты заинтересуются вопросами сортиров местной администрации.
saba:
Эта тема в СМИ обсуждается? Насколько она злободневна?
Эта тема в СМИ обсуждается? Насколько она злободневна?
Добрый день. В Костанае заинтересовались так как изначально наш источник сообщал - высокопоставленный чиновник, заместитель акима области, установил персональный санузел и переделал систему канализации в здании с нарушением строительных норм. Журналисты попытались проверить это. И нам откровенно соврали, когда сначала один чиновник утверждал, что ремонта санузла не было, а после сама Мусагазина подтвердила, что он все-таки был. А также мы выяснили, что кабинет Мусагазиной является режимным помещением согласно секретному постановлению Правительства, куда сантехник получает спецдоступ, а журналист не может.
Уверен, что если в Канаде будут так обманывать и скрывать информацию, то и там журналисты заинтересуются вопросами сортиров местной администрации.
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 11:14
Цитата:
Рудненское колесо демонтировали из-за нарушений. Значит и туалет надо тоже демонтировать
Георгий ГОВОРОВ:
с нарушением строительных норм
с нарушением строительных норм
Рудненское колесо демонтировали из-за нарушений. Значит и туалет надо тоже демонтировать
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 18.02.26 - 13:50
Цитата:///донести эту мысль до руководства области///
Цитата:///пока руководство области это не осознает///
Цитата:
А, зачем ЧТО ТО надо доносит до них и тем более ЖДАТЬ пока они ОСОЗНАЮТ ???
Уверяю, вас : - там нет НЕДОТЁП и глупых людей которым что то надо доносить ждать пока они осознают- эти люди ЗНАЮТ зачем они пришли или зачем их поставили во власть.
Среди причин: - беззаветное служение Отечеству навряд ли найдётся.
После расширенного заседания, народ, начинает понимать: - как трудно Президенту.
И наверное принятие новой Конституции и усиление власти Президента для решения всех этих вопросов, вплоть до личного участия ремонта аварийных теплосетей в Рудном - одна из КОСВЕННЫХ причин ужесточения Конституции.ввл принцип -
На месте Президента, я бы ввёл меритократию- хуже чем сейчас с воровством в среде гос.чиновников уже не будет- это уже - ДНО - дальше некуда.
А, молодёжь, дети казахстанцев - у государства появиться шанс.
Всего лишь нужна - политическая ВОЛЯ.
В СМИ прошло сообщение, что аналогно как и Мусагазину, арестовали первого зама акима ВКО.
Это уже - не отдельные случаи- это уже БОЛЕЗНЬ системы и никакая новая-преновая Конституция ИМ не поможет.
Цитата:///пока руководство области это не осознает///
Цитата:
Тимур Гафуров:
А, зачем ЧТО ТО надо доносит до них и тем более ЖДАТЬ пока они ОСОЗНАЮТ ???
Уверяю, вас : - там нет НЕДОТЁП и глупых людей которым что то надо доносить ждать пока они осознают- эти люди ЗНАЮТ зачем они пришли или зачем их поставили во власть.
Среди причин: - беззаветное служение Отечеству навряд ли найдётся.
После расширенного заседания, народ, начинает понимать: - как трудно Президенту.
И наверное принятие новой Конституции и усиление власти Президента для решения всех этих вопросов, вплоть до личного участия ремонта аварийных теплосетей в Рудном - одна из КОСВЕННЫХ причин ужесточения Конституции.ввл принцип -
На месте Президента, я бы ввёл меритократию- хуже чем сейчас с воровством в среде гос.чиновников уже не будет- это уже - ДНО - дальше некуда.
А, молодёжь, дети казахстанцев - у государства появиться шанс.
Всего лишь нужна - политическая ВОЛЯ.
В СМИ прошло сообщение, что аналогно как и Мусагазину, арестовали первого зама акима ВКО.
Это уже - не отдельные случаи- это уже БОЛЕЗНЬ системы и никакая новая-преновая Конституция ИМ не поможет.
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 21:37
Цитата:
Здесь вы правы, вам нельзя перефразировать что было сказано.
Цитата:
Ремонт (текущий ремонт) это работы например по восстановлению "отвалившийся" облицовки на фасаде здания, замены дверей, перекладке линолеума, замена унитазов, частичной замене труб г/х водоснабжения радиаторов отопления где они засорились, ну и тому подобное, чтобы здание было технически исправным как после когда-то ввода в эксплуатацию.
Капитальный ремонт, это например, замена всей штукатурки по фасаду здания, замена всех труб х/г водоснабжения, замена всего что пришло в негодность после начала эксплуатации здания.
Ну а реконструкция в данном случае, это необходимость приведения объекта к эксплуатационному состоянию соответствующему современным (текущим на данный момент требованиям), или если нормы не изменились то в повышении его техничесик характеристик, отвечающим возросшей эксплуатационной ситуации, или повышению класа обслуживания, как например с отелями.
Тимур Гафуров:
А до тех пор, пока руководство области это не осознает, мы вынуждены использовать формулировки, которые приводила сама Мусагазина
А до тех пор, пока руководство области это не осознает, мы вынуждены использовать формулировки, которые приводила сама Мусагазина
Здесь вы правы, вам нельзя перефразировать что было сказано.
Цитата:
saba:
Возможно, не утверждаю этого, так как не знаком с вопросом
Возможно, не утверждаю этого, так как не знаком с вопросом
Ремонт (текущий ремонт) это работы например по восстановлению "отвалившийся" облицовки на фасаде здания, замены дверей, перекладке линолеума, замена унитазов, частичной замене труб г/х водоснабжения радиаторов отопления где они засорились, ну и тому подобное, чтобы здание было технически исправным как после когда-то ввода в эксплуатацию.
Капитальный ремонт, это например, замена всей штукатурки по фасаду здания, замена всех труб х/г водоснабжения, замена всего что пришло в негодность после начала эксплуатации здания.
Ну а реконструкция в данном случае, это необходимость приведения объекта к эксплуатационному состоянию соответствующему современным (текущим на данный момент требованиям), или если нормы не изменились то в повышении его техничесик характеристик, отвечающим возросшей эксплуатационной ситуации, или повышению класа обслуживания, как например с отелями.
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 22:20
Цитата:
Не может быть! У них там нетрадиционные ценности и пчёлы у них неправильные и мёд неправильный делают и журналисты такие же, в упор нарушений канадских СНИПов в их провинциальных администрациях не замечают! Такой удар по демократии, как персональный унитаз только наши доблестные журналисты заметить могут! Им там в мракобесии такого не дано!!!
Георгий ГОВОРОВ:
Уверен, что если в Канаде будут так обманывать и скрывать информацию, то и там журналисты заинтересуются вопросами сортиров местной администрации.
Уверен, что если в Канаде будут так обманывать и скрывать информацию, то и там журналисты заинтересуются вопросами сортиров местной администрации.
Не может быть! У них там нетрадиционные ценности и пчёлы у них неправильные и мёд неправильный делают и журналисты такие же, в упор нарушений канадских СНИПов в их провинциальных администрациях не замечают! Такой удар по демократии, как персональный унитаз только наши доблестные журналисты заметить могут! Им там в мракобесии такого не дано!!!
