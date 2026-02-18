Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 16:31
Вопросы об этом задал Кумару АКСАКАЛОВУ корреспондент «НГ» во время рабочей поездки главы региона по Костанайкому району. В ответ он сообщил, что Мусагазина действительно была уволена 11 февраля, но заявление подала заранее.
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 16:31
Как ни крути, Кумар Иргибаевич единственный достойный аким области за последние 40 лет, это если откровенно и серьёзно, а вот его подчиненных я бы "пинал" без стеснения
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 17:06
Объясните мне пожалуйста простую истину - как можно просто так взять, написать заявление и уйти из госоргана, не вызвав подозрений у надзорных органов? Да в любой уважающей себя фирме, компании, учреждении - месяц отработки полагается. Особенно учитывая госслужбу - пока вакантное место заполнится - аким будет без зама?
Ну что за бред? И что будет с Акимом, если его подчиненный попалился? Закон - он закон для всех...
Лично я считаю так - что если госслужащий увольняется "по собственному желанию" - перед подписанием приказа должна пройти комплексная проверка, полный аудит деятельности на предмет противоправных действий или поползновений. Иначе получается как: пришел, наворотил делов, заявление на стол и все, проблема решена, "я гражданский человек"...
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 18:58
Цитата:
Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение своего заместителя Гульбарам Мусагазиной
Отправлено: 18.02.26 - 19:15
Цитата:
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 19:54
Цитата:
С языка у меня сорвали- как будто вы и не уезжали- все реалити наши знаете.
Цитата:
Вы что верите в то что сказал Аксакалов Георгию про Мусагазину в то что она ЗАРАНЕЕ написала заявление ??
Тогда выходит что она знала о предстоящем аресте и написала заранее заявление??
Вопрос: - кто её об этом предупредил и почему из секретного Управления КНБ произошла утечка ???
Цитата:
ДВА миллиарда тенге РАЗВОРОВАЛИ под носом и перед глазами у этого ДОСТОЙНОГО акима- да, наверное вы правы - он- ЕДИНСТВЕННЫЙ такой аким в Казахстане.
И наверное Токаев был прав в прошлом году когда вынес ему : "...о неполном служебном соответствии..."
Цитата:
Вы что верите в то что сказал Аксакалов Георгию про Мусагазину в то что она ЗАРАНЕЕ написала заявление ??
Тогда выходит что она знала о предстоящем аресте и написала заранее заявление??
Вопрос: - кто её об этом предупредил и почему из секретного Управления КНБ произошла утечка ???
Цитата:
ДВА миллиарда тенге РАЗВОРОВАЛИ под носом и перед глазами у этого ДОСТОЙНОГО акима- да, наверное вы правы - он- ЕДИНСТВЕННЫЙ такой аким в Казахстане.
И наверное Токаев был прав в прошлом году когда вынес ему : "...о неполном служебном соответствии..."
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 20:06
Цитата:///Вопросы об этом задал Кумару АКСАКАЛОВУ корреспондент «НГ»///
Видать другие СМИ постеснялись спросить или им всё понятно или ГОС.ЗАКУП давит.
Цитата:
Этих подчиннёных, которых вы гипотетически "испинаете"- достойный из достойнейших реально набирал САМ, наверное и без СТЕСНЕНИЯ.
Видать другие СМИ постеснялись спросить или им всё понятно или ГОС.ЗАКУП давит.
Цитата:
Этих подчиннёных, которых вы гипотетически "испинаете"- достойный из достойнейших реально набирал САМ, наверное и без СТЕСНЕНИЯ.
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 21:35
Видать другие СМИ постеснялись спросить
По ТВ только что сказали, мол внятного ответа от акима не поступило
По ТВ только что сказали, мол внятного ответа от акима не поступило
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 21:43
Цитата:
Заявление, я не помню, кажется 11 февраля подписал.
Ну ладно, не помнить подписание заявления на увольнение уборщицы в Акимате, это понятно...
Но своего зама, увольнение которого это совсем другое в разрезе происходящего...
Без комментариев.
Ну ладно, не помнить подписание заявления на увольнение уборщицы в Акимате, это понятно...
Но своего зама, увольнение которого это совсем другое в разрезе происходящего...
Без комментариев.
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 21:44
на публику говорят, что сама написала заявление и намного раньше. А как же ее розовая мечта перейти в центральный аппарат? Нестыковка. Когда жареным запахло начали маневрировать. И вынудили ее написать или все сделали как это бывает задним числом. Аким старается защитить свое ведомство, но куда же он смотрел раньше? не верю я ему. Там каждый второй Мусагазина.
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 21:46
Цитата:
Это такие ритуальные танцы у всех госслужащих! Даже когда чиновник пьяным за руль садится, оказывается он за день до этого уволился! От стыда наверное! Когда просто выпивает ещё при должности, как только потом за руль садится, оказывается ещё за день уволился! Ну если спалился конечно! Что это даёт самой госслужбе непонятно!Наверное приятнее звучит бывший чиновник, чем действующий!
Это такие ритуальные танцы у всех госслужащих! Даже когда чиновник пьяным за руль садится, оказывается он за день до этого уволился! От стыда наверное! Когда просто выпивает ещё при должности, как только потом за руль садится, оказывается ещё за день уволился! Ну если спалился конечно! Что это даёт самой госслужбе непонятно!Наверное приятнее звучит бывший чиновник, чем действующий!
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 22:11
Несколько вопросов есть. Что конкретно ей вменяют? Это коррупционная статья или просто халатность , приведшая к ущербу для государства? Ранее сообщалось о задержании из за необоснованного приобретения неких виброаккустических аппаратов. Кто сделал вывод, что необоснованное? И наконец может ли досудебное расследование служить обоснованием для увольнения? А совсем забыл, она же сама уволилась,заранее!
Я не оправдываю её, виновата , пусть ответит! Но всё должно быть по Закону, без этих танцев с бубнами, когда тут помню, тут не помню, кажется она уволилась, давным давно уже! А все её уже приговорили, обвинили в коррупции и точную сумму назвали! Может суда и приговора дождёмся? А то как потношению к себе любимому, так караул, не по закону обидели! А как к чиновнику , так сразу Ату его! Всё должно быть по Закону и задержание и увольнение и расследование и суд и всё должно быть отражено в приговоре! Пока увы у нас все это не так!
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 22:14
И последний дурацкий вопрос к нашему Акиму области! Она уволилась до или после совершения преступления? Ну если преступление конечно же было!
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 22:23
Всё просто. В таких случаях должно иметься заявление без даты...
Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...
Отправлено: 18.02.26 - 22:26
Люди, а кто может ска
зать, куда пропал Юджин?
зать, куда пропал Юджин?
