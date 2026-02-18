Re: Аким Костанайской области прокомментировал «НГ» увольнение...

Отправлено: - 22:11

Несколько вопросов есть. Что конкретно ей вменяют? Это коррупционная статья или просто халатность , приведшая к ущербу для государства? Ранее сообщалось о задержании из за необоснованного приобретения неких виброаккустических аппаратов. Кто сделал вывод, что необоснованное? И наконец может ли досудебное расследование служить обоснованием для увольнения? А совсем забыл, она же сама уволилась,заранее!

Я не оправдываю её, виновата , пусть ответит! Но всё должно быть по Закону, без этих танцев с бубнами, когда тут помню, тут не помню, кажется она уволилась, давным давно уже! А все её уже приговорили, обвинили в коррупции и точную сумму назвали! Может суда и приговора дождёмся? А то как потношению к себе любимому, так караул, не по закону обидели! А как к чиновнику , так сразу Ату его! Всё должно быть по Закону и задержание и увольнение и расследование и суд и всё должно быть отражено в приговоре! Пока увы у нас все это не так!