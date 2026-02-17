Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
|Зарегистрированные пользователи: ОГПУ
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать