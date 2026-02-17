НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53529
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 15:34
Глава региона провёл рабочее совещание, единственной темой которого стала подготовка к паводку. Кумар Аксакалов заслушал отчёты руководства ЧС, филиала «Казгидромета», а также акимов Аркалыка и некоторых южных районов.
Читать новость

О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
621
Re: «Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к...
Отправлено: 17.02.26 - 15:34
#1
Заместитель в орбите уголовного преследования, вот это НЕДОПУСТИМО, а лодки люди найдут если нужда припрет
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46832
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 16:27
#2
Может быть не хватает, потому что чей то заместитель украла два миллиарда тэнгэ?
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8910
Re: «Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к...
Отправлено: 17.02.26 - 17:20
#3
Цитата:///- Позвольте с вами не согласиться, – возразил Кумар Аксакалов///

Конечно ему надо рвать и метать в этом году к предстоящему паводку: - прошлогодний паводок и "... неполное служебное соответствие..." - висит ещё.
В советское время -выговор с такой формулировкой, приговор на автматическое снятие с должности и перевод на нижестоящую должность, например - руководителем ЖКХ города Аркалыка.

Цитата:
111:
потому что чей то заместитель украла два миллиарда тэнгэ?


Ну во первых: - такую формулировку должен вынести суд; и во вторых, если это так как вы утверждаете, то судя по СМИ - она это проделала не одна, а с главным врачами и их заместителями, то что она сделала лично и на свои ( по утверждению рук.апа облакимата) денежки, так это : - установила персональный туалет на суперсекретном, режимном обьекте - служебном кабинете зам акима области, ну и наконец в третьих: - эти деньги ( якобы украденные ДВА ярда) с другого бюджетного направления - с социального блока.
А, эти два миллиарда ТЭНГЭ ( вас то же наверное произносит учил и тут и там опальный депортированный Сабуров) - это с другого бюджетного направления и там у них есть казнокрады.
EvilWizard
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
206
Re: «Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к...
Отправлено: 17.02.26 - 20:22
#4
С дамбами что? Где руководитель управления мобподготовки?
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46832
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 22:35
#5
Цитата:
ACROS:

Цитата:
такую формулировку должен вынести суд; и в

В какой то мере у нас суд стал как пафос, демократические понты
Кого то для «демократии» посадят на лет 14 и выпустят уже инвалидом, а кого то по тихому отпустят без этого суда, кто откупится двумя миллионами долларов и именно слухи тут важнее, не суд
Нуралы и Дариге огромнейший привет.
К сожалению не знаю их фамилий и кто эти люди.,
О
* ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
621
«Три лодки на весь район – это недопустимо!» - Подготовку к паводку оценил аким Костанайской области
Отправлено: 18.02.26 - 11:04
#6
Подведут они акима

[Исправлено: ОГПУ, 18.02.2026 - 17:52]
