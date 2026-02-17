Отправлено: - 17:20

111:

потому что чей то заместитель украла два миллиарда тэнгэ?

Цитата:///- Позвольте с вами не согласиться, – возразил Кумар Аксакалов///Конечно ему надо рвать и метать в этом году к предстоящему паводку: - прошлогодний паводок и "... неполное служебное соответствие..." - висит ещё.В советское время -выговор с такой формулировкой, приговор на автматическое снятие с должности и перевод на нижестоящую должность, например - руководителем ЖКХ города Аркалыка.Цитата:Ну во первых: - такую формулировку должен вынести суд; и во вторых, если это так как вы утверждаете, то судя по СМИ - она это проделала не одна, а с главным врачами и их заместителями, то что она сделала лично и на свои ( по утверждению рук.апа облакимата) денежки, так это : - установила персональный туалет на суперсекретном, режимном обьекте - служебном кабинете зам акима области, ну и наконец в третьих: - эти деньги ( якобы украденные ДВА ярда) с другого бюджетного направления - с социального блока.А, эти два миллиарда ТЭНГЭ ( вас то же наверное произносит учил и тут и там опальный депортированный Сабуров) - это с другого бюджетного направления и там у них есть казнокрады.