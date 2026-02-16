Отправлено: - 09:33

Нурбанчик:

далеко не правильным и непрофессиональным решением. Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...

Цитата:Возможно, не утверждаю этого, так как не знаком с вопросом и с самой Мусагазиной именно это было причиной для уголовного преследования её! Чтобы не выскакивала с непродуманными, пусть и правильными заявлениями!Выскочек не любят в чиновничьей среде, а если ещё это завуалированное указание на непрофессиональное решение вышестоящих людей завизировавших подобное ,как Вы указываете не профессиональное решение, это уже вызов! Такое не терпят! Ну и подставилась конечно по полной с этим унитазом, надо было негласно запретить всем остальным ходить в этот туалет (власти хватило бы)и отремонтировать его за счёт бюджета, тогда никто и не смог бы слова сказать в её адрес! А так все сразу возбудились , даже в Канаде, общественное мнение сразу было настроено против неё! Можно выкинуть на растерзание с Красного крыльца, как ранее выкидывали каких нибудь неугодных бояр и татарских царевичей в далёкие царские времена, чтобы выпустить пар из народа!Не утверждаю, что она образец нового чиновничества , в хорошем смысле, но точно знаю, что когда приходят сверху откровенно глупые распоряжения , кто нибудь из смельчаков обязательно выступает против и обычно его сразу увольняют! Толковых чиновников немало у нас, но выступать против системы не моги никак, даже если указания сверху нарушают тот же Техрегламент!