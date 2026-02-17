НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Учителей в Казахстане хотят освободить от соцсетей и имиджевых заданий
 
 
Учителей в Казахстане хотят освободить от соцсетей и имиджевых заданий
17.02.26 - 21:49
Учителей в Казахстане не будут обязывать вести социальные сети. Такая норма содержится в законопроекте по вопросам статуса педагога и образования, который планируют рассмотреть в Мажилисе.
Re: Учителей в Казахстане хотят освободить от соцсетей и...
17.02.26 - 21:49
#1
Цитата:///имеет право на отказ от обязательного ведения аккаунтов н//
Цитата:///иметь право отказаться выполнять работу, не связанную с их профессиональными обязанностями,//

Сказано или написано как то неконкретно, и двусмысленно - очевидно ВСЁ оставлено на откуп директорам школ- "...имеет право, но в то же время обязан выполнить требование директора школы- а, какое оно - это требование..."

Цитата:///предлагается исключить норму о привлечении педагогов государственных школ при осуществлении ими профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций.///

"..мероприятий НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ организации..." - очевидно это имеется ввиду, когда учителей, врачей и прочий БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд, загоняют на свои мероприятия, такие "любимые" народом партии, как "Нур Отан" или " Аманат".
Учителей в Казахстане хотят освободить от соцсетей и имиджевых заданий
17.02.26 - 22:47
#2
Цитата:
ACROS:
очевидно это имеется ввиду, когда учителей, врачей и прочий БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд,

Вот тут да, верно. Пока как вы выразились, элита государства - БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд - ничего хорошего в этом государстве не будет. В мире этот слой наоборот привилегирован, не только по стабильности в ЗП и гарантированном праве на работу. Но и во многих других параметрах имеет кучу преимуществ, в сравнении с остальными. Хотя не и без недостатков, но они настолько минимальны, что никто уходить не хочет. ;-) А Казахстану в пору бы под задуматься как бы не остаться без этих - БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд- ей. Тоже образование стоит денег, но необразованность обходится дороже. Пример стран третьего мира.
