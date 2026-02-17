Отправлено: - 22:47

ACROS:

очевидно это имеется ввиду, когда учителей, врачей и прочий БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд,

Цитата:Вот тут да, верно. Пока как вы выразились, элита государства - БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд - ничего хорошего в этом государстве не будет. В мире этот слой наоборот привилегирован, не только по стабильности в ЗП и гарантированном праве на работу. Но и во многих других параметрах имеет кучу преимуществ, в сравнении с остальными. Хотя не и без недостатков, но они настолько минимальны, что никто уходить не хочет.А Казахстану в пору бы под задуматься как бы не остаться без этих - БЕЗВОЛЬНЫЙ и БЕСПРАВНЫЙ бюджетный люд- ей. Тоже образование стоит денег, но необразованность обходится дороже. Пример стран третьего мира.