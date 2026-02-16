Отправлено: - 22:03

Нурбанчик:

Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕН ПО СВОЕЙ СУТИ.

Цитата:Я сейчас не защищаю Мусагазину, но пытаюсь до вас донести, что изначальное Техзадание на "РЕМОНТ" больницы был далеко не правильным и непрофессиональным решением.Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...