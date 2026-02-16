НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
 
 
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 16:50
Оказалось, что Гульбарам МУСАГАЗИНА известна широкой публике. Это, можно сказать, успех среди коллег. Едва ли кто-то сможет без подсказки из интернета назвать фамилии трех других заместителей главы региона. Чем же заслужила Мусагазина такую популярность?
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 21:54
Цитата:
Например, в феврале 2024 года Мусагазина предала гласности планы акимата потратить 1,5 млрд на завершение ремонта детской областной больницы

Уважаемая Наша Газета!
Вот здесь попытаюсь Вам одно указать,что Техзадание на РЕМОНТ больницы построенной при СССР был ИЗНАЧАЛЬНО не верным.
В данной ситуации с учётом текущих требований и технических норм к медучреждениям, слово РЕМОНТ - такого не должно было быть ИЗНАЧАЛЬНО в Задании.

Все требования к ремонту, исходя из Технического задания, попадали в разрез РЕКОНСТРУКЦИИ, но не были ОДНОЗНАЧНО определены Заказчиком под этот тип работ...
Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕМ ПО СВОЕЙ СУТИ...

Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 17.02.26 - 22:03
Цитата:
Нурбанчик:
Возможно кто-то не поймет таких требований, но слово РЕМОНТ для такого учреждения В ПРИНЦИПЕ БЫЛ НЕ ПРИЕМЛЕН ПО СВОЕЙ СУТИ.

Я сейчас не защищаю Мусагазину, но пытаюсь до вас донести, что изначальное Техзадание на "РЕМОНТ" больницы был далеко не правильным и непрофессиональным решением.
Здесь реакция Мусогазиной было правильной, только уже это надо было озвучивать не как ремонт, а как реконструкцию, при этом добиться (хотя понимаю что это как на дзот) но донести до руководства Области и города, что изначальное Задание на ремонт это полная утопия, и добиваться выделения нормального финансирования, если это возможно было...
