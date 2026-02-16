От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Оказалось, что Гульбарам МУСАГАЗИНА известна широкой публике. Это, можно сказать, успех среди коллег. Едва ли кто-то сможет без подсказки из интернета назвать фамилии трех других заместителей главы региона. Чем же заслужила Мусагазина такую популярность? Читать новость
.....Гульбарам Мусагазину следует вписать в историю города область да и страны золотыми буквами это будет с посланием последующим поколениям.....товарищи каждой чиновнице кабинет с отдельным туалетом....если не будет хватать можно будет закупить биосортиры и поставить каждому вручить ключ под роспись,чтоб другие не ходили...
родом из Шанхая2022: будет с посланием последующим поколениям....
Последующее поколение- а, оно наверное никогда не кончится- громкое акиматовское дело- зам с двумя ярдами и с отдельным туалетом - и очевидно на подходе ещё какие то дела с гос.чиновниками которые из разряда "без злого умысла" и так далее до БЕСКОНЕЧНОСТИ.
НГ не сидит на госфинансировании, КН активно участвует в размещении материалов печатающихся за счёт госбюджета, а кто платит тот и заказывает музыку, такие статьи как в нг в администрации Президента должны читать на утренней планерке, мол так и так, а теперь позитив с Костанайщиры
vofkakst: Вот давайте и посмотрим на соблюдение принципа "закон и порядок" - общественность заострила внимание на коррупционной составляющей и халатности. Это сочли клеветой и обложили штрафом. А клевета-то оказалась правдой. Не за отсутствие сменной обуви ее КНБ дома призакрыл. Значит справедливо будет восстановить честное имя общественника, аннулировать штраф, выплатить компенсацию; а героине - еще инкриминировать "ложный вызов" - дача заведомо ложных показаний или доведение заведомо ложной информации (как выясняется) с пожизненным запретом занимать должности в госслужбе..
Моё мнение такое, не надо до вынесения решения суда злословить как бабушки на лавочке.
ОГПУ: КН активно участвует в размещении материалов печатающихся за счёт госбюджета, а кто платит тот и заказывает музыку
В чьих интересах сейчас заставлять КН удалять эти статьи? Они и так уже везде. Удаление на одном сайте ничего не меняет, но выглядит это странно и не добавляет очков местным властям. Наоборот, похоже что власти заинтересованы замять дело, замалчивать, тем самым провоцируя ещё больше домыслов и разговоров.
maxsaf: В чьих интересах сейчас заставлять КН удалять эти статьи? Они и так уже везде. Удаление на одном сайте ничего не меняет, но выглядит это странно и не добавляет очков местным властям. Наоборот, похоже что власти заинтересованы замять дело, замалчивать, тем самым провоцируя ещё больше домыслов и разговоров.
Явно не редакции инициатива, вероятно "попросило" управление, каждый же по себе судит, это для Вас такое движение не логично, а для обитателей кабинетов вполне себе нормальное движение, кто-то же догадался выдать версию про "сама установила за свой счёт унитаз" умом не понять логику поведения короче
ОГПУ: Явно не редакции инициатива, вероятно "попросило" управление,
а зачем вообще было публиковать такие статьи если управление может снова "попросить"? публичная фига в кармане понятна. все хотят быть оппозицией (для душевного равновесия) и тянуть при этом из государства бабосики. как советские режиссёры которые кормились с руки у государства при этом вставляли постоянно отсебятину заигрывая с диссидентами типа ребята душой мы с вами против партии а телом извините работаем на партию) а теперь эти удаленные статьи выглядят еще более комичнее. никто из обывателя не задастатся вопросом, а что это было и почему удалили? все поржут. ага по шапке получили!?? ахахахах
Не хочу её защищать, но думаю что остальные заместители акима не лучше её. Возможно даже по наглее её. Она же начала через чур публично рассуждать. Вспомните всех замов, начиная с Мейстера. Ниже ссылка на карты гугл ссылка
Может я чего-то недопонял, но ведь пока ещё началось следствие, выяснение обстоятельств и т.д. Т.е. есть вероятность того, что следствие покажет её непричастность и встанет на её сторону, как в случае с клеветой! )) Вот тогда какая "ответочка" с той стороны прилетит всем пабликам и СМИ. Чиновники наши очень уж обидчивые и ранимые ))
Всё время хочу спросить, а как там ситуация с туалетами у заместителей главы провинции в Канаде? Эта тема в СМИ обсуждается? Насколько она злободневна? Ходят ли вообще чиновники в Канаде в туалет? Ну очень интересует, почти так же , как ситуация с нашими туалетами! Да и ещё расскажите пожалуйста, как там туалеты делятся на мужские и женские или в связи с всеобщим гендерным равенством только общие?
Как скучно вы там живёте. Не то что у нас: каждый день- драйф- украл-выпил- в тюрьму; украл-выпил- в тюрьму- ЛЯПОТА. Романтик !!! Они у вас хоть воруют ? Может не ярдами и лямами - так, хоть на сигареты, пиво, чипсы ??
