может сперва нужно прекратить смерти этих детей в армии?

юля елиссева:



Цитата:Цитата:Я служил в Советской Армии: - там тоже периодически было такое: - отправляли детей в цинковом гробу:- это армия - всякое бывало, правда, как сейчас, об этом не афишировалось в силу цензуры и тотального контроля коммунистами СМИ.Цитата:///решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Казахстана.///Эти "решалы" и решают все эти вопросы с помощью членов призывных комиссии- те то же хотят жить как Мусагазины в ЧЕТЫРХ этажном особняке, иметь служебное очко в кабинете и в переспективе через 6 лет очутиться на работе в Астане- чем они ХУЖЕ её ???Вполне земные и практические хотелки.