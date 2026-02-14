Отправлено: - 11:26

даже без газа в нефтегазоносной стране, и таких много, подачек на всех не хватит и понтов,

Цитата:К сожаленю и я то же, как и МИЛЛИОНЫ моих сограждан, живу в своем ауле без газа в этой нефтегазовой стране- что поделать тут- такое было правление при первом Президенте и такое же правление и при втором Президенте - никудышное и из рук вон плохое, но тем не мене, я считаю так: - детей надо баловать с самого раннего возраста - подарки и прочее и если есть ВОЗМОЖНОСТЬ осыпать их - мы не знаем что его ждёт впереди, после меня- или удачная жизнь или жизнь бомжа.Точно так же спортсмены- своих местны, ауыльских, я поддерживаю как могу- инвентарь, дорогу, питание оплатить, деньгами в трудной ситуации, точно так же надо и на уровне страны- олигархи, барыги разных мастей так называемая элита- помогать великим спортсменам( а Михаил - уже ВЕЛИКИЙ, он ОЛИМПИОНИК) - у них спортивный век короткий - пять, максимум десять лет и дальше он НИКОМУ не нужен- ни государству, ни спонсорам и если за это время он успеет стать на ноги- то молодец в двойне.Помощь таким спортсменам- это своеобразный индикатор или лакмусовая бумашка гражданского общества.Конечно можно долго и нудно говорить про стадионы, катки, секции, кружки и зарплаты тренарм и другое- но это забота и задача государств, прежде всего Токаева.И в этом вопросе - они явно НЕ ДОРАБАТЫВАЮТ и награждение Михаила - это своего рода извинение и признание своей ПЛОХОЙ работы и компенсация хоть как то этого.