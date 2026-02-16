НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53527
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 16:50
Оказалось, что Гульбарам МУСАГАЗИНА известна широкой публике. Это, можно сказать, успех среди коллег. Едва ли кто-то сможет без подсказки из интернета назвать фамилии трех других заместителей главы региона. Чем же заслужила Мусагазина такую популярность?
Читать новость

р
родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2292
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 16.02.26 - 22:10
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области...

.....Гульбарам Мусагазину следует вписать в историю города область да и страны золотыми буквами это будет с посланием последующим поколениям.....товарищи каждой чиновнице кабинет с отдельным туалетом....если не будет хватать можно будет закупить биосортиры и поставить каждому вручить ключ под роспись,чтоб другие не ходили...
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8907
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 16.02.26 - 22:29
Цитата:
родом из Шанхая2022:
будет с посланием последующим поколениям....


Последующее поколение- а, оно наверное никогда не кончится- громкое акиматовское дело- зам с двумя ярдами и с отдельным туалетом - и очевидно на подходе ещё какие то дела с гос.чиновниками которые из разряда "без злого умысла" и так далее до БЕСКОНЕЧНОСТИ.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
619
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 16.02.26 - 23:43
НГ не сидит на госфинансировании, КН активно участвует в размещении материалов печатающихся за счёт госбюджета, а кто платит тот и заказывает музыку, такие статьи как в нг в администрации Президента должны читать на утренней планерке, мол так и так, а теперь позитив с Костанайщиры
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2465
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 17.02.26 - 00:39
Цитата:
vofkakst:
Вот давайте и посмотрим на соблюдение принципа "закон и порядок" - общественность заострила внимание на коррупционной составляющей и халатности. Это сочли клеветой и обложили штрафом. А клевета-то оказалась правдой. Не за отсутствие сменной обуви ее КНБ дома призакрыл. Значит справедливо будет восстановить честное имя общественника, аннулировать штраф, выплатить компенсацию; а героине - еще инкриминировать "ложный вызов" - дача заведомо ложных показаний или доведение заведомо ложной информации (как выясняется) с пожизненным запретом занимать должности в госслужбе..


Моё мнение такое, не надо до вынесения решения суда злословить как бабушки на лавочке.
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29588
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 00:49
Цитата:
ОГПУ:
КН активно участвует в размещении материалов печатающихся за счёт госбюджета, а кто платит тот и заказывает музыку

В чьих интересах сейчас заставлять КН удалять эти статьи? Они и так уже везде. Удаление на одном сайте ничего не меняет, но выглядит это странно и не добавляет очков местным властям. Наоборот, похоже что власти заинтересованы замять дело, замалчивать, тем самым провоцируя ещё больше домыслов и разговоров.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
619
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 17.02.26 - 08:22
Цитата:
maxsaf:
В чьих интересах сейчас заставлять КН удалять эти статьи? Они и так уже везде. Удаление на одном сайте ничего не меняет, но выглядит это странно и не добавляет очков местным властям. Наоборот, похоже что власти заинтересованы замять дело, замалчивать, тем самым провоцируя ещё больше домыслов и разговоров.

Явно не редакции инициатива, вероятно "попросило" управление, каждый же по себе судит, это для Вас такое движение не логично, а для обитателей кабинетов вполне себе нормальное движение, кто-то же догадался выдать версию про "сама установила за свой счёт унитаз" умом не понять логику поведения короче
abaika95
abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18428
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 17.02.26 - 11:12
Цитата:
ОГПУ:
Явно не редакции инициатива, вероятно "попросило" управление,


а зачем вообще было публиковать такие статьи если управление может снова "попросить"?
публичная фига в кармане понятна. все хотят быть оппозицией (для душевного равновесия) и тянуть при этом из государства бабосики. как советские режиссёры которые кормились с руки у государства при этом вставляли постоянно отсебятину заигрывая с диссидентами типа ребята душой мы с вами против партии а телом извините работаем на партию)
а теперь эти удаленные статьи выглядят еще более комичнее.
никто из обывателя не задастатся вопросом, а что это было и почему удалили? все поржут. ага по шапке получили!?? ахахахах
Ж
Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
96
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 12:12
Не хочу её защищать, но думаю что остальные заместители акима не лучше её. Возможно даже по наглее её. Она же начала через чур публично рассуждать.
Вспомните всех замов, начиная с Мейстера.
Ниже ссылка на карты гугл
ссылка

1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46831
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 12:45
От ссылки страницу скривило
Volonter
Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1502
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 17.02.26 - 15:23
Может я чего-то недопонял, но ведь пока ещё началось следствие, выяснение обстоятельств и т.д. Т.е. есть вероятность того, что следствие покажет её непричастность и встанет на её сторону, как в случае с клеветой! )) Вот тогда какая "ответочка" с той стороны прилетит всем пабликам и СМИ. Чиновники наши очень уж обидчивые и ранимые ))
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29588
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 17.02.26 - 19:00
Цитата:
Volonter:
Вот тогда какая "ответочка" с той стороны прилетит всем пабликам и СМИ. Чиновники наши очень уж обидчивые и ранимые ))

А что такого СМИ сообщили? Ровно то же самое, что узнали от КНБ. За что там обижаться?
