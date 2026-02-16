НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53527
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни в сети активно распространяют видео о том, что Нурлан Сабуров, предположительно, материально помогал российским военным. Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверочные мероприятия в отношении комика.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8907
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:29
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///такие вопросы решаются каждым человеком в индивидуальном порядке.///

Один выход: - покаятся перед Путиным, съездить на передовую СВО - дать концерт перед бойцами и ВСЕ дела - и дальше матерись перед русскими получая за это бабло.
Это ВСЁ затеял Путин- и 50-летний запрет и проверка КНБ, так же как и Путин снял Ташиева в Киргизии.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18428
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работал и жил в России
Получал там бабки с концертов
Гражданство не брал
Окей началась война пытался отмалчаться или отшутиться
Переехал в Дубай приезжая в Россию на заработки стричь бабло и вывозить зарубеж
Ну ему и сказали бери гражданство и зарабатывай и трать тут а не так
Для вида купил пару мотоциклов для фронта
Ну тут уже ФСБ чисто на принцип пошло
Своих комиков хватает кто нос воротит от войны а тут ещё пришлый самого хитрого из себя строит
Всё досвидос
Зарабатывай в другом месте
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46831
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши такие смешные..
Товарооборот с Россией достиг рекордных 30 миллиардов в год за время войны
Путин от туда бабла не берет что ли на СВО?
Которое в миллионы раз выше этих десяти моциков..
Второе, Путин, который начал СВО, спокойно приезжает к нам и мы его встречаем хлебом солью, но у нас виноваты только безвольные артисты, которых заставляют покупать моцики и всякое оборудование и мы их только виним, как будто они начали эту войну.
А Путин да, ему зад лижем.
И еще так смачно..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2292
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 21:35
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А Путин да, ему зад лижем. И еще так смачно..


.....покажи как?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2292
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 21:40
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16:13, 16 Февраль 2026 | GMT +5 Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с госвизитом Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

.....Мари не упусти возможности....
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29588
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 22:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
Мари не упусти возможности....

Обычно ему делают замечания, чтобы за всех не говорил, во множественном числе. В этот раз - тишина :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46831
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 22:37
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
покажи как?
Цитата:
Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить

Вот и увидишь
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1557
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 07:09
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как ты хотел, чтобы Путин сидел и ждал, когда все само рассосётся, как какой то король в истории? А здесь ерунда какая то с комиком, как это, осуждает войну и тут же помогает военным? Скорее всего одни использовали его, чтобы лишний раз показать кто в доме хозяин, другие встрепенулись от возможности звездочки заработать на громком имени, а третьи кинуть на вентилятор кое что и о себе напомнить, хотя и так одни только их комментарии, всех остальных они закидали. Суета пустая.
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
325
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 12:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Путин да, ему зад лижем. И еще так смачно.. Ты лучше про договор о разделе продукции расскажи! вот это будет интересно! Или духу хватает только на это?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8523
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 12:49
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:
договор о разделе продукции расскажи! вот это будет интересно! Или духу хватает только на это?

А причём здесь СРП? Где бузина, где Киев и где дядька? Без СРП западные компании не хотели предоставлять технологии по которым бы можно было перерабатывать нашу тяжёлую нефть! Вы думаете в СССР дураки в министерстве геологии сидели? Почему в советские времена в Казахстане была только Эмбанефть и никаких Кашаганов и прочих нынешних гигантов? Что не знали об этих месторождениях? Мы всегда рассказываем о наших недрах и таблице Менделеева! Есть месторождения? Есть? Рентабельно их разрабатывать? Без новейших технологий практически нет! У кого все эти новейшие технологии? Практически все у Запада, чего же тогда гундеть о том, что Запад нас ограбил! Где наши академики, пусть придумают, как разработать наши крупнейшие вольфрамовые месторождения без приглашения США! Вот не придумали и теперь опять уже не при Назарбаеве, а при Токаеве уже не нефть , а вольфрам будут американцы добывать, а мы опять голову пеплом посыпать, что все недра распродали.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46831
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 12:51
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZanoZOV:

Цитата:
Ты лучше про договор о разделе продукции расскажи! вот это будет интересно!

Это что такое?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1924
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 14:23
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрел это видео,ну там прям не вооруженным глазом торчит со всех щелей ИИ. Да и слишком жадный Нурлан на такие подарки. Бред.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 99, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS