КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:29
В последние дни в сети активно распространяют видео о том, что Нурлан Сабуров, предположительно, материально помогал российским военным. Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверочные мероприятия в отношении комика.
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:29
Цитата:///такие вопросы решаются каждым человеком в индивидуальном порядке.///
Один выход: - покаятся перед Путиным, съездить на передовую СВО - дать концерт перед бойцами и ВСЕ дела - и дальше матерись перед русскими получая за это бабло.
Это ВСЁ затеял Путин- и 50-летний запрет и проверка КНБ, так же как и Путин снял Ташиева в Киргизии.
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:33
Работал и жил в России
Получал там бабки с концертов
Гражданство не брал
Окей началась война пытался отмалчаться или отшутиться
Переехал в Дубай приезжая в Россию на заработки стричь бабло и вывозить зарубеж
Ну ему и сказали бери гражданство и зарабатывай и трать тут а не так
Для вида купил пару мотоциклов для фронта
Ну тут уже ФСБ чисто на принцип пошло
Своих комиков хватает кто нос воротит от войны а тут ещё пришлый самого хитрого из себя строит
Всё досвидос
Зарабатывай в другом месте
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 19:36
Наши такие смешные..
Товарооборот с Россией достиг рекордных 30 миллиардов в год за время войны
Путин от туда бабла не берет что ли на СВО?
Которое в миллионы раз выше этих десяти моциков..
Второе, Путин, который начал СВО, спокойно приезжает к нам и мы его встречаем хлебом солью, но у нас виноваты только безвольные артисты, которых заставляют покупать моцики и всякое оборудование и мы их только виним, как будто они начали эту войну.
А Путин да, ему зад лижем.
И еще так смачно..
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 21:35
Цитата:
.....покажи как?
111:
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 21:40
16:13, 16 Февраль 2026 | GMT +5 Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина посетить Казахстан с госвизитом Состоялся телефонный разговор Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
.....Мари не упусти возможности....
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 22:36
Цитата:
Обычно ему делают замечания, чтобы за всех не говорил, во множественном числе. В этот раз - тишина
родом из Шанхая2022:
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 16.02.26 - 22:37
Цитата:
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 07:09
А как ты хотел, чтобы Путин сидел и ждал, когда все само рассосётся, как какой то король в истории? А здесь ерунда какая то с комиком, как это, осуждает войну и тут же помогает военным? Скорее всего одни использовали его, чтобы лишний раз показать кто в доме хозяин, другие встрепенулись от возможности звездочки заработать на громком имени, а третьи кинуть на вентилятор кое что и о себе напомнить, хотя и так одни только их комментарии, всех остальных они закидали. Суета пустая.
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 12:24
А Путин да, ему зад лижем. И еще так смачно.. Ты лучше про договор о разделе продукции расскажи! вот это будет интересно! Или духу хватает только на это?
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 12:49
Цитата:
А причём здесь СРП? Где бузина, где Киев и где дядька? Без СРП западные компании не хотели предоставлять технологии по которым бы можно было перерабатывать нашу тяжёлую нефть! Вы думаете в СССР дураки в министерстве геологии сидели? Почему в советские времена в Казахстане была только Эмбанефть и никаких Кашаганов и прочих нынешних гигантов? Что не знали об этих месторождениях? Мы всегда рассказываем о наших недрах и таблице Менделеева! Есть месторождения? Есть? Рентабельно их разрабатывать? Без новейших технологий практически нет! У кого все эти новейшие технологии? Практически все у Запада, чего же тогда гундеть о том, что Запад нас ограбил! Где наши академики, пусть придумают, как разработать наши крупнейшие вольфрамовые месторождения без приглашения США! Вот не придумали и теперь опять уже не при Назарбаеве, а при Токаеве уже не нефть , а вольфрам будут американцы добывать, а мы опять голову пеплом посыпать, что все недра распродали.
ZanoZOV:
КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 12:51
Цитата:
Цитата:
Это что такое?
Re: КНБ начал проверку по Нурлану Сабурову
Отправлено: 17.02.26 - 14:23
Смотрел это видео,ну там прям не вооруженным глазом торчит со всех щелей ИИ. Да и слишком жадный Нурлан на такие подарки. Бред.
