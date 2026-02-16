Отправлено: - 12:49

ZanoZOV:

договор о разделе продукции расскажи! вот это будет интересно! Или духу хватает только на это?

Цитата:А причём здесь СРП? Где бузина, где Киев и где дядька? Без СРП западные компании не хотели предоставлять технологии по которым бы можно было перерабатывать нашу тяжёлую нефть! Вы думаете в СССР дураки в министерстве геологии сидели? Почему в советские времена в Казахстане была только Эмбанефть и никаких Кашаганов и прочих нынешних гигантов? Что не знали об этих месторождениях? Мы всегда рассказываем о наших недрах и таблице Менделеева! Есть месторождения? Есть? Рентабельно их разрабатывать? Без новейших технологий практически нет! У кого все эти новейшие технологии? Практически все у Запада, чего же тогда гундеть о том, что Запад нас ограбил! Где наши академики, пусть придумают, как разработать наши крупнейшие вольфрамовые месторождения без приглашения США! Вот не придумали и теперь опять уже не при Назарбаеве, а при Токаеве уже не нефть , а вольфрам будут американцы добывать, а мы опять голову пеплом посыпать, что все недра распродали.