Re: Полный запрет на смартфоны введут для школьников в...

Отправлено: - 13:37

Цитата:///Как следует из сравнительной таблицы законопроекта, эту норму предлагают исключить, а право решать, смогут ли школьники использовать гаджеты — передать в уполномоченный орган в сфере образования.///



А, где эта сравнительная таблица ???





Цитата:///если телефон нужен для учёбы, его также разрешено использовать по решению учителя.///



Во времена моей учёбы в СХИ- не было сотового телефона, но были справочники по сопромату и тер.меху- некоторые преподы не позволяли пользоватся этими справочниками, а наш препод- проф. Лебедев позволял- мотивирую тем что - НЕВОЗМОЖНО все коэфициенты и формулы запомнить в голове да это и не нужно было, и он всегда говорил - хороший инженер- это не тот кто зазубрил пару десятков коэфициентов, а тот кто УМЕЕТ пользоваться справочной литературой и знает когда и как применить ту или иную формулу при расчёте балки на кручение или на изгиб с поправкой на температурный коэфициент или расчитать опору на статическую нагрузку.

Весь вопрос в дозировке пользования смартфоном и его практичности и прикладного характера использования - ибо телефон перестал быть телефоном как таковым- теперь это - суперкомпьютер в кармане.