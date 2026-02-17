НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Полный запрет на смартфоны введут для школьников в Казахстане
 
 
Полный запрет на смартфоны введут для школьников в Казахстане
Отправлено: 17.02.26 - 13:37
В Казахстане планируют ввести полный запрет на использование смартфонов школьниками. Соответствующая поправка содержится в законопроекте по вопросам статуса педагога и образования.
Re: Полный запрет на смартфоны введут для школьников в...
Отправлено: 17.02.26 - 13:37
Цитата:///Как следует из сравнительной таблицы законопроекта, эту норму предлагают исключить, а право решать, смогут ли школьники использовать гаджеты — передать в уполномоченный орган в сфере образования.///

А, где эта сравнительная таблица ???


Цитата:///если телефон нужен для учёбы, его также разрешено использовать по решению учителя.///

Во времена моей учёбы в СХИ- не было сотового телефона, но были справочники по сопромату и тер.меху- некоторые преподы не позволяли пользоватся этими справочниками, а наш препод- проф. Лебедев позволял- мотивирую тем что - НЕВОЗМОЖНО все коэфициенты и формулы запомнить в голове да это и не нужно было, и он всегда говорил - хороший инженер- это не тот кто зазубрил пару десятков коэфициентов, а тот кто УМЕЕТ пользоваться справочной литературой и знает когда и как применить ту или иную формулу при расчёте балки на кручение или на изгиб с поправкой на температурный коэфициент или расчитать опору на статическую нагрузку.
Весь вопрос в дозировке пользования смартфоном и его практичности и прикладного характера использования - ибо телефон перестал быть телефоном как таковым- теперь это - суперкомпьютер в кармане.
