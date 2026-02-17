Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и полицейских в Костанае проверит УСБ
Отправлено: 17.02.26 - 11:43
На кадрах видно, как мужчина протягивает руку в сторону кармана полицейского, после чего они жмут руки и пассажир покидает автомобиль. В комментариях предположили, что автор видео стал свидетелем дачи взятки полицейскому.
Отправлено: 17.02.26 - 11:43
Браво,спектакль удался Блин,ну когда уже наши гос служащие перестанут по тупому брать визитки от спорт комплекса! Ну неужели нельзя просто бросить на пол,типа обронил,зачем вы в руки сразу берете?! Один на Крузаке едет за 20 лямами,другой под камеру в руки берёт.. Это тупость или когда потоком идёт у людей притупляется чувство самосохранения?
Re: Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и...
Отправлено: 17.02.26 - 12:09
А за неисправность (заглох) разве штраф полагается? Включить аварийку и выставить знак правилами запрещено?
Re: Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и...
Отправлено: 17.02.26 - 12:12
Цитата://Протокол был составлен 7 февраля в 13:03.//
Раз протокол составлен- то была ли взятка, тем более там платить совсем ничего- около 6 500 тенге.
Я всегда когда нарушил спрашиваю у жолполицейских - сколько мне светит штрафа- если сумма небольшая то быстрее заплатить и все дела - просто потом на будуую сумму страховки это отражается.
Раз протокол составлен- то была ли взятка, тем более там платить совсем ничего- около 6 500 тенге.
Я всегда когда нарушил спрашиваю у жолполицейских - сколько мне светит штрафа- если сумма небольшая то быстрее заплатить и все дела - просто потом на будуую сумму страховки это отражается.
Re: Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и...
Отправлено: 17.02.26 - 12:14
Во герой на всю деревню! А в семье вообще зауважили поди
Re: Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и...
Отправлено: 17.02.26 - 12:15
И чет судя по точке съёмки, он не доехал до пересечения с баймагамбетова.там до перекрестка метров 50-100. Или он заглох на перекрестке, увидел маячки - развернулся , пересек перекрёсток еще раз, доехал до разрыва сплошной , развернутся , и только потом остановился в кармане?
Отправлено: 17.02.26 - 12:40
Отправлено: 17.02.26 - 13:23
За идиотов не нужно держать народ, мужик судя по видео не плохой, но его увели по ложному пути, нужно не "мужика включать" и объяснения записывать, а бежать в прокуратуру с повинной, тогда как с гуся вода, а вечно голодных патрульных вот из органов с судимостями, только так обьявленная Президентом политика будет иметь результат, или кто-то в области против политики Президента? Жамшут может против? Гнать из органов с позором взяточников и нечего тут измышлизмами заниматься
Конечно, если имела место взятка, регистратор с машины бы посмотреть, но маловероятно
Отправлено: 17.02.26 - 13:24
Цитата:
Отправлено: 17.02.26 - 13:30
Цитата:
Если добровольно бы заявил, ничего бы не было, почитайте закон
Отправлено: 17.02.26 - 13:31
Цитата:
А если у него условка есть или ограничение? Тоже по головке погладят и отпустят?
Re: Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и...
Отправлено: 17.02.26 - 13:37
Цитата:
При любых раскладах он обязан заявить, мы к этому идём, до самых тупых должно дойти, что результат задуманный государством так или иначе будет достигнут, кто-то на своей шкуре конечно испытает все прелести этой работы, кстати срок там не прусмотрен, там штраф для взяткодателя, если имела конечно место взятка, а вот для получателей вполне зона может домом стать на какой-то срок
Re: Взятка или случайность? - Видео с участием водителя и...
Отправлено: 17.02.26 - 13:57
Цитата:
Хорошая идея, я сам за справедливость и за НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания, но как вам такая ситуация: - мы с вами будем бегать по прокуратурам выявляя воров и взяточников, а в это же время такие как а"ля Мусагазины( это пример, навскидку - может она и не виновата так же как и её оппонент - блогер) находясь в суперсекретном режимной кабинете и сидя в тёплом и персональном толчке построенным ею же ( по её утверждению и по утверждению чиновников аппарата акима области) за её же кровно заработанных непосильным трудом деньги; прибирают ПОТЕНЦИАЛЬНО к своей руке совместно с такими же как она (курируемые её главврачи и их замы), более чем ДВА ярда НАРОДНЫХ денег, то есть попросту она и такие же как она:- ГРАБИТ нас с вами, залезая в наш с вами карман, пока мы воюем с мелким -премелким взяточником стоящем на самом низу пищевой цепочки под названием- неэффективное гос.управление.
Как говорят в её кругах: "...жизнь без лоха не так уж и хороша..."
