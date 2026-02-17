Отправлено: - 13:57

ОГПУ:

любых раскладах он обязан заявить, мы к этому идём, до самых тупых должно дойти, что результат задуманный государством так или иначе будет достигнут,

Цитата:Хорошая идея, я сам за справедливость и за НЕОТВРАТИМОСТЬ наказания, но как вам такая ситуация: - мы с вами будем бегать по прокуратурам выявляя воров и взяточников, а в это же время такие как а"ля Мусагазины( это пример, навскидку - может она и не виновата так же как и её оппонент - блогер) находясь в суперсекретном режимной кабинете и сидя в тёплом и персональном толчке построенным ею же ( по её утверждению и по утверждению чиновников аппарата акима области) за её же кровно заработанных непосильным трудом деньги; прибирают ПОТЕНЦИАЛЬНО к своей руке совместно с такими же как она (курируемые её главврачи и их замы), более чем ДВА ярда НАРОДНЫХ денег, то есть попросту она и такие же как она:- ГРАБИТ нас с вами, залезая в наш с вами карман, пока мы воюем с мелким -премелким взяточником стоящем на самом низу пищевой цепочки под названием- неэффективное гос.управление.Как говорят в её кругах: "...жизнь без лоха не так уж и хороша..."