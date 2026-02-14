Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги седьмого дня зимней Олимпиады
На проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в седьмой медальный день были разыграны семь комплектов медалей - в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, скелетоне и фигурном катании. Казахстанские спортсмены приняли участие в трех видах - лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании. Читать новость >>
Сложная для казаха допустим, как и хоккей, где например в Рудненской команде помню был всего один казах, как и в футболе, где были россияне второго состава, или третьего, только русичи, даже один татарин с России, у нас на хате ребенка родил, и много где еще где. А например спорт для бедных, как бокс или борьба классика, там другое, для нас это хорошо. Ну или как там игра бедных в Парагвае или Южной Америке в целом, это футбол допустим Парадокс, но нищая Россия впереди нас Значит дело все в национальности?
Кстати по поводу национальности: - Димаш подарит Михаилу за победу авто, некий бизнесмен подарил отцу Михаила тоже авто, вроде Аудюху Q7, потому что отец продал авто и на эти деньги они поехали в Сочи снимать лёд и тренироваться ( хотя олимпийская чемпионка, ныне депутат Гос.Думы Журова пишет что они ПРЕДОСТАВИЛИ Михаилу лёд и арену в Сочи). Так вот вопрос: - наши казахские снобы-певцы- любители попиариться в патриотизме и любви стране типа - Нуртас Кайрат, Сакен Майгазин, Мейрамбек Беспаев, Торегали, Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Беркут с Аишей и прочие заттыбеки-акоповы - что нибудь подарят Михаилу ??? Где их ГОРДОСТЬ за страну и что такое стоимость подарка-авто на фоне их фонограмных гонораров ??
Певцов фонограмных- пруд пруди, а Олимпиоников- он один на ДВАДЦАТЬ миллионов.
Вообще, мне как то постыдно или как там, на это смотреть, как богатейшие люди Казахстана швыряют свои , пусть и дорогие для нас подарки как подачки С одной стороны, этот Д говорил одному на весь мир, что ты даже по казахски не можешь разговаривать и потому я тебе скажу на сопутствующим русском, ты не патриот, что не знаешь его, казахский надо учить или что то в этом роде и тд и тп.. А тут, олимпиец не знает казахского, Рыбакина не знает казахского, Бублик, да что там Бублик, сам Путин ни крена не знает и путает фамилии нашего президента и вот вдруг они такие Патриоты.. На казахский плевать, как будто теперь он сопутствующий и я это подметил как Шайдорова на русском в Италии поздравляла вся наша Элита.. С каким это было пафосом.. И вот сейчас ему суют подачки, да, пусть для нас и существенные, но это прежде всего подачки, не подарки Так я думаю и это имхо типа, мое мнение..
Можно и так это назвать, можно и по другому: - в зависимости от того какое настроение или каким проснулся. Факт, что парня НУЖНО отблагодарить за победу.
Орден "Барыс"-2 степени от Токаева - то же подачки ???
На минуточку: - "...им награждаются за ВЫДАЮЩИЕ заслуги перед страной...."
Наверное, завоевать за ТРИДЦАТЬ ДВА года существовании государства всего лишь ОДНУ и протом ЗОЛОТУЮ медаль и не где нибудь а на Олимпиаде - это всё таки - ВЫДАЮЩИЕ достижение.
И подарки ДОЛЖНЫ сыпаться, тем более - это как вы изяно выразились - фигурное катание - НЕ БЕДНЯЦКИЙ спорт, и не мордобойный спорт который в ПРИОРИТЕТЕ у властей и парень вместе с отцом добились победы можно сказать- ВОПРЕКИ вниманию властей к этому виду спорта. на парня
Я не путаю госнаграды и премии, с подачками от богатеньких и успешных, которые с таким пафосным видом дают какие то подарки, или и подари бедным, которые за счет тебя обеднели и живут сегодня даже без унитазов и канализации, да даже без газа в нефтегазоносной стране, и таких много, подачек на всех не хватит и понтов, От этих приближеннвх к власти понтовил
111: даже без газа в нефтегазоносной стране, и таких много, подачек на всех не хватит и понтов,
К сожаленю и я то же, как и МИЛЛИОНЫ моих сограждан, живу в своем ауле без газа в этой нефтегазовой стране- что поделать тут- такое было правление при первом Президенте и такое же правление и при втором Президенте - никудышное и из рук вон плохое, но тем не мене, я считаю так: - детей надо баловать с самого раннего возраста - подарки и прочее и если есть ВОЗМОЖНОСТЬ осыпать их - мы не знаем что его ждёт впереди, после меня- или удачная жизнь или жизнь бомжа. Точно так же спортсмены- своих местны, ауыльских, я поддерживаю как могу- инвентарь, дорогу, питание оплатить, деньгами в трудной ситуации, точно так же надо и на уровне страны- олигархи, барыги разных мастей так называемая элита- помогать великим спортсменам( а Михаил - уже ВЕЛИКИЙ, он ОЛИМПИОНИК) - у них спортивный век короткий - пять, максимум десять лет и дальше он НИКОМУ не нужен- ни государству, ни спонсорам и если за это время он успеет стать на ноги- то молодец в двойне. Помощь таким спортсменам- это своеобразный индикатор или лакмусовая бумашка гражданского общества. Конечно можно долго и нудно говорить про стадионы, катки, секции, кружки и зарплаты тренарм и другое- но это забота и задача государств, прежде всего Токаева. И в этом вопросе - они явно НЕ ДОРАБАТЫВАЮТ и награждение Михаила - это своего рода извинение и признание своей ПЛОХОЙ работы и компенсация хоть как то этого.
Читал много разных комментариев по поводу подарков Шайдорову. Самый распространённый :" Лучше бы инвалидам или сиротам подарили бы"! Так вот, поддержка инвалидов и сирот это сугубо обязанность государства, так же как и содержание дорог и образование и бесплатная медицинская помощь! У нас и так государство пытается всё свалить либо на бизнес , либо на население! Как это тихо и без проблемно прокатило с платными дорогами, мы разве все автолюбители не платим налог в который в том числе должно входить и обслуживание дорог! Когда делали платной дорогу Астана-Щучинск, там невозможно было слово против сказать,потому что строили её с нуля и строили как автомагистраль! Сейчас же привели в божеский вид некоторые дороги и сразу плату за них брать хотят! Выходит наших налогов хватает только на дороги с ямами и рытвинами? Так же с спортсменами, почему Акрос должен свои деньги тратить на питание , проезд и т.д своих аульных спортсменов? Почему они не ездят за счёт государства? Мы же за Здоровый Казахстан, не так ли? Ведь деньги и немалые на спорт выделяются, почему они до аульных спортсменов не доходят? Я бы ещё один референдум провёл, раз они в такой моде, заменить ИИ наше неэффективное и непрофессиональное правительство,хуже уж точно не будет! Хотя бы анализ будущих своих действий ИИ точно может провести, что никак не получается у нашего правительства! Всегда заранее можно спрогнозировать, что все инициативы правительства по поводу улучшения жизни населения обернутся полным крахом! Пока что успешно только выжимаются деньги в бюджет с бизнеса и населения! Видимо г-на Жумангарина в непрофессионализме обвинить не получится, своё дело он туго знает!
saba: г-на Жумангарина в непрофессионализме обвинить не получится, своё дело он туго знает!
По теме или не по теме, но где то прочитал заметку одного СНГ-кого экономиста: - применение НДС и повышение его ставки до 20 %( ПОВЫШЕНИЕ этого налога и ТОТАЛЬНОЕ его внедрение на все формы и виды деятельности- так ставит вопрос МВФ) - это было непременное условие Международного Валютного Фонда. И это требование МВФ - для всех развиваюихся экономик мира третьего мира. В Украине сумели, ПОКА, отбиться от его повышения ( очевидно - война, жалость и сочувствие к ним повлияло на это), а у нас как оказалось нет. И где то наше государство теряет около ВОСЬМИ триллионов тенге- недополучая их в бюджет, только на налоговых льготах в горнорудном и банковских сферах. И поэтому МВФ сказало: - так не делается в рыночных условиях - или убирайте льготы или повышайте ставку НДС. Теперь после слов Токаева в адрес нашего эномического блока сказанных на заседании Правительства, о том что они ЯВНО идут на поводу условии МВФ понятно - чья это реформа и кто за ней стоит. Льготы по НЕИЗВЕСТНОЙ причине- которую видно НЕВООРУЖЕННЫМ глазом, не стали УБИРАТЬ, но зато повысили НДС до 20 %, правда потом подумали и пожалев свой же разграбленный народ опустили налог до 16 % А, ведь когда начинали эту так называемую якобы налоговую реформу, этот Жумангарин, так и сказал о нехватке в бюджет именно этой суммы- где то в районе 6-8 триллионов тенге и ежегодном заимствовании этой сумммы из НацФонда.
