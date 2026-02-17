НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
SMS-оповещение приравнено к повестке - информация от военкома Костаная
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53524
SMS-оповещение приравнено к повестке - информация от военкома Костаная
Отправлено: 17.02.26 - 12:55
Весенняя призывная кампания 2026 года стартует 1 марта. По словам начальника управления по делам обороны Костаная Батырхана ЗИЯТОВА, работа по «предварительному изучению призывников» в областном центре началась еще с 12 января.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46828
Re: SMS-оповещение приравнено к повестке - информация от...
Отправлено: 17.02.26 - 12:55
#1
Прежде чем требовать детей у народа, может сперва нужно прекратить смерти этих детей в армии?
юля елиссева
юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3957
Re: SMS-оповещение приравнено к повестке - информация от...
Отправлено: 17.02.26 - 12:59
#2
Может стоит, для начала, прекратить присылать родителям из армии в мирное время их мёртвых детей?
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8903
Re: SMS-оповещение приравнено к повестке - информация от...
Отправлено: 17.02.26 - 13:18
#3
Цитата:
111:
может сперва нужно прекратить смерти этих детей в армии?

Цитата:
юля елиссева:


Я служил в Советской Армии: - там тоже периодически было такое: - отправляли детей в цинковом гробу:- это армия - всякое бывало, правда, как сейчас, об этом не афишировалось в силу цензуры и тотального контроля коммунистами СМИ.

Цитата:///решение об отсрочке или освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Казахстана.///

Эти "решалы" и решают все эти вопросы с помощью членов призывных комиссии- те то же хотят жить как Мусагазины в ЧЕТЫРХ этажном особняке, иметь служебное очко в кабинете и в переспективе через 6 лет очутиться на работе в Астане- чем они ХУЖЕ её ???
Вполне земные и практические хотелки.
