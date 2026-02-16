Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей компании в Костанае
Отправлено: 16.02.26 - 15:35
ТОО «Тазалык-2012» находится в доверительном управлении с правом последующего выкупа. В соответствии с договором оно должно стать частным в 2028 году. Но сегодня на совещании в акимате Костаная говорилось об ином развитии событий. Читать новость
ACROS: "...Александр Македонский- великий полководец, но зачем было стулья ломать....
В оригинале там "александр македонский - герой..." Ну да не суть. "Стулья ломать" нужно чтобы не расслаблялись. Есть процедура, проведи по ней как предписано и можешь хоть в десять раз плату поднять. А такое самоволие на фоне растущего количества штрафов, ограничений и прочих неудобств естественно раздражает. Тут думаю даже не в деньгах дело. Я вот например считаю что у нас в рудном очень низкая плата за вывоз мусора. Только за одну езду по дороге до полигона нужно вдвое повысить цену. Но ты сделай это как полагается, с циферками с бумажкой, да так, чтобы комар носа подточить не мог. Че ж совсем-то с руководства никакую работу не требовать!?
Карачун: считаю что у нас в рудном очень низкая плата за вывоз мусора.
Я же говорил давеча и писал, что: - протест прокуратуры - это чисто ИМИДЖЕВОЕ мероприятие для них, им этот тариф - до лампочки, так сказать - была борьба за ЧЕСТЬ мундира, потому что - в первый раз их ПРИОГНОРИРОВАЛИ, ну у них и начались понты: "-...как это так, прокуратуру кинули. ..." И понеслась- в ход пошли все рычаги давления.
ACROS: была борьба за ЧЕСТЬ мундира, потому что - в первый раз их ПРИОГНОРИРОВАЛИ, ну у них и начались понты: "-...как это так, прокуратуру кинули. ..
Прокуратура с Тазалыка взятку выжимала, об этом и аким знал..и по этому зашёл с тыла. А ведь ребята не плохо работали.., порядок навели и тут у прокуратуры появилась идея под харчится.. и загубили на корню всю работу
