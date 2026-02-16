НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей компании в Костанае
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53521
Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей компании в Костанае
Отправлено: 16.02.26 - 15:35
ТОО «Тазалык-2012» находится в доверительном управлении с правом последующего выкупа. В соответствии с договором оно должно стать частным в 2028 году. Но сегодня на совещании в акимате Костаная говорилось об ином развитии событий.
Читать новость

A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8895
Re: Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей...
Отправлено: 16.02.26 - 15:35
#1
Цитата:///Но однозначно ниже действовавшего он не будет,///

"...Александр Македонский- великий полководец, но зачем было стулья ломать....
р
рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
944
Re: Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей...
Отправлено: 16.02.26 - 15:49
#2
неужели дошло до него, что такие объекты нельзя отдавать частникам даже за большие деньги.
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8895
Re: Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей...
Отправлено: 16.02.26 - 16:02
#3
Цитата:///Мое личное мнение таково - стратегические направления, обеспечение населения.....///

Нет Маке, не так: - "...вода, тепло, свет, недра, в общем всё-кроме МВД, КНБ - ВСЁ нужно отдать в ЧАСТНУЮ сферу, в рынок- и тогда всё наладиться.
abaika95
abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18427
Re: Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей...
Отправлено: 16.02.26 - 16:07
#4
Цитата:
На вопрос журналистов о том, будет ли после решения суда произведен перерасчет абонентам, аким города ответил: «Провести его сейчас - значит финансово "посадить" компанию».

Источник:



по закону обязаны сделать перерасчет иначе это будет являться незаконным обогащением.
в течении года могут на 100 тенге меньше брать существующий тариф чтобы не так чувствительно было.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2101
Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей компании в Костанае
Отправлено: 16.02.26 - 16:16
#5
Цитата:
ACROS:
"...Александр Македонский- великий полководец, но зачем было стулья ломать....

В оригинале там "александр македонский - герой..."
Ну да не суть. "Стулья ломать" нужно чтобы не расслаблялись. Есть процедура, проведи по ней как предписано и можешь хоть в десять раз плату поднять. А такое самоволие на фоне растущего количества штрафов, ограничений и прочих неудобств естественно раздражает. Тут думаю даже не в деньгах дело. Я вот например считаю что у нас в рудном очень низкая плата за вывоз мусора. Только за одну езду по дороге до полигона нужно вдвое повысить цену. Но ты сделай это как полагается, с циферками с бумажкой, да так, чтобы комар носа подточить не мог. Че ж совсем-то с руководства никакую работу не требовать!?
A
ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8895
Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей компании в Костанае
Отправлено: 16.02.26 - 20:12
#6
Цитата:
abaika95:
по закону обязаны сделать перерасчет

Цитата:
Карачун:
считаю что у нас в рудном очень низкая плата за вывоз мусора.



Я же говорил давеча и писал, что: - протест прокуратуры - это чисто ИМИДЖЕВОЕ мероприятие для них, им этот тариф - до лампочки, так сказать - была борьба за ЧЕСТЬ мундира, потому что - в первый раз их ПРИОГНОРИРОВАЛИ, ну у них и начались понты: "-...как это так, прокуратуру кинули. ..."
И понеслась- в ход пошли все рычаги давления.
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2465
Re: Возврат государству вместо выкупа - о судьбе мусоровывозящей...
Отправлено: 17.02.26 - 00:01
#7
Цитата:
ACROS:
была борьба за ЧЕСТЬ мундира, потому что - в первый раз их ПРИОГНОРИРОВАЛИ, ну у них и начались понты: "-...как это так, прокуратуру кинули. ..

Прокуратура с Тазалыка взятку выжимала, об этом и аким знал..и по этому зашёл с тыла. А ведь ребята не плохо работали.., порядок навели и тут у прокуратуры появилась идея под харчится.. и загубили на корню всю работу
