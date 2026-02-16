Отправлено: - 20:12

abaika95:

по закону обязаны сделать перерасчет

Карачун:

считаю что у нас в рудном очень низкая плата за вывоз мусора.

Цитата:Цитата:Я же говорил давеча и писал, что: - протест прокуратуры - это чисто ИМИДЖЕВОЕ мероприятие для них, им этот тариф - до лампочки, так сказать - была борьба за ЧЕСТЬ мундира, потому что - в первый раз их ПРИОГНОРИРОВАЛИ, ну у них и начались понты: "-...как это так, прокуратуру кинули. ..."И понеслась- в ход пошли все рычаги давления.