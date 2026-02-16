Отправлено: - 00:39

vofkakst:

Вот давайте и посмотрим на соблюдение принципа "закон и порядок" - общественность заострила внимание на коррупционной составляющей и халатности. Это сочли клеветой и обложили штрафом. А клевета-то оказалась правдой. Не за отсутствие сменной обуви ее КНБ дома призакрыл. Значит справедливо будет восстановить честное имя общественника, аннулировать штраф, выплатить компенсацию; а героине - еще инкриминировать "ложный вызов" - дача заведомо ложных показаний или доведение заведомо ложной информации (как выясняется) с пожизненным запретом занимать должности в госслужбе..

Цитата:Моё мнение такое, не надо до вынесения решения суда злословить как бабушки на лавочке.