НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги седьмого дня зимней Олимпиады
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53521
Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги седьмого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 14.02.26 - 16:41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в седьмой медальный день были разыграны семь комплектов медалей - в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, скелетоне и фигурном катании. Казахстанские спортсмены приняли участие в трех видах - лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании.
Читать новость >>
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17413
Re: Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере...
Отправлено: 14.02.26 - 16:41
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как профессиональный фанат олимпийских игр. Считаю фигурное катание самым сложным видом спорта. Золото Михаила самое дорогое!

Ну и хоккей конечно. Яркий и динамичный спорт.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8895
Re: Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере...
Отправлено: 14.02.26 - 20:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Считаю фигурное катание самым сложным видом спорта.


Совершенно верно: - раньше у них была ещё одна прогрмма- техническая - где они коньками рисовали геометрические фигуры.
Потом её отменили почему то- и её никогда не показывали по телевидению.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46822
Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги шестого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 14.02.26 - 20:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Совершенно верно: - р

Сложная для казаха допустим, как и хоккей, где например в Рудненской команде помню был всего один казах, как и в футболе, где были россияне второго состава, или третьего, только русичи, даже один татарин с России, у нас на хате ребенка родил, и много где еще где.
А например спорт для бедных, как бокс или борьба классика, там другое, для нас это хорошо.
Ну или как там игра бедных в Парагвае или Южной Америке в целом, это футбол допустим
Парадокс, но нищая Россия впереди нас
Значит дело все в национальности?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8895
Re: Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере...
Отправлено: 16.02.26 - 22:18
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Значит дело все в национальности?


Кстати по поводу национальности: - Димаш подарит Михаилу за победу авто, некий бизнесмен подарил отцу Михаила тоже авто, вроде Аудюху Q7, потому что отец продал авто и на эти деньги они поехали в Сочи снимать лёд и тренироваться ( хотя олимпийская чемпионка, ныне депутат Гос.Думы Журова пишет что они ПРЕДОСТАВИЛИ Михаилу лёд и арену в Сочи).
Так вот вопрос: - наши казахские снобы-певцы- любители попиариться в патриотизме и любви стране типа - Нуртас Кайрат, Сакен Майгазин, Мейрамбек Беспаев, Торегали, Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Беркут с Аишей и прочие заттыбеки-акоповы - что нибудь подарят Михаилу ???
Где их ГОРДОСТЬ за страну и что такое стоимость подарка-авто на фоне их фонограмных гонораров ??

Певцов фонограмных- пруд пруди, а Олимпиоников- он один на ДВАДЦАТЬ миллионов.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46822
Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги седьмого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 16.02.26 - 22:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Так вот вопрос: - наши казахские снобы-певцы- любители попиариться в патриотизме и любви стране типа - Нуртас Кайрат, Сакен Майгазин, Мейрамбек Беспаев, Торегали, Роза Рымбаева, Макпа

Вообще, мне как то постыдно или как там, на это смотреть, как богатейшие люди Казахстана швыряют свои , пусть и дорогие для нас подарки как подачки
С одной стороны, этот Д говорил одному на весь мир, что ты даже по казахски не можешь разговаривать и потому я тебе скажу на сопутствующим русском, ты не патриот, что не знаешь его, казахский надо учить или что то в этом роде и тд и тп..
А тут, олимпиец не знает казахского, Рыбакина не знает казахского, Бублик, да что там Бублик, сам Путин ни крена не знает и путает фамилии нашего президента и вот вдруг они такие Патриоты..
На казахский плевать, как будто теперь он сопутствующий и я это подметил как Шайдорова на русском в Италии поздравляла вся наша Элита..
С каким это было пафосом..
И вот сейчас ему суют подачки, да, пусть для нас и существенные, но это прежде всего подачки, не подарки
Так я думаю и это имхо типа, мое мнение..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29586
Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги седьмого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 16.02.26 - 22:55
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А тут, олимпиец не знает казахского, Рыбакина не знает казахского, Бублик, да что там Бублик, сам Путин ни крена не знает

И ты, как представитель русского мира,не знаешь :lol:

Цитата:
111:
На казахский плевать, как будто теперь он сопутствующий

Напомни, что ты там говорил про пыль от ботинок?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 419, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 418
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS