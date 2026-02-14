Первая медаль у Казахстана, восьмое «золото» в карьере норвежского лыжника - итоги седьмого дня зимней Олимпиады
Отправлено: 14.02.26 - 16:41
На проходящих в Италии XXV зимних Олимпийских играх в седьмой медальный день были разыграны семь комплектов медалей - в биатлоне, конькобежном спорте, лыжных гонках, сноуборде, скелетоне и фигурном катании. Казахстанские спортсмены приняли участие в трех видах - лыжных гонках, биатлоне и фигурном катании. Читать новость >>
Сложная для казаха допустим, как и хоккей, где например в Рудненской команде помню был всего один казах, как и в футболе, где были россияне второго состава, или третьего, только русичи, даже один татарин с России, у нас на хате ребенка родил, и много где еще где. А например спорт для бедных, как бокс или борьба классика, там другое, для нас это хорошо. Ну или как там игра бедных в Парагвае или Южной Америке в целом, это футбол допустим Парадокс, но нищая Россия впереди нас Значит дело все в национальности?
Кстати по поводу национальности: - Димаш подарит Михаилу за победу авто, некий бизнесмен подарил отцу Михаила тоже авто, вроде Аудюху Q7, потому что отец продал авто и на эти деньги они поехали в Сочи снимать лёд и тренироваться ( хотя олимпийская чемпионка, ныне депутат Гос.Думы Журова пишет что они ПРЕДОСТАВИЛИ Михаилу лёд и арену в Сочи). Так вот вопрос: - наши казахские снобы-певцы- любители попиариться в патриотизме и любви стране типа - Нуртас Кайрат, Сакен Майгазин, Мейрамбек Беспаев, Торегали, Роза Рымбаева, Макпал Жунусова, Беркут с Аишей и прочие заттыбеки-акоповы - что нибудь подарят Михаилу ??? Где их ГОРДОСТЬ за страну и что такое стоимость подарка-авто на фоне их фонограмных гонораров ??
Певцов фонограмных- пруд пруди, а Олимпиоников- он один на ДВАДЦАТЬ миллионов.
Так вот вопрос: - наши казахские снобы-певцы- любители попиариться в патриотизме и любви стране типа - Нуртас Кайрат, Сакен Майгазин, Мейрамбек Беспаев, Торегали, Роза Рымбаева, Макпа
Вообще, мне как то постыдно или как там, на это смотреть, как богатейшие люди Казахстана швыряют свои , пусть и дорогие для нас подарки как подачки С одной стороны, этот Д говорил одному на весь мир, что ты даже по казахски не можешь разговаривать и потому я тебе скажу на сопутствующим русском, ты не патриот, что не знаешь его, казахский надо учить или что то в этом роде и тд и тп.. А тут, олимпиец не знает казахского, Рыбакина не знает казахского, Бублик, да что там Бублик, сам Путин ни крена не знает и путает фамилии нашего президента и вот вдруг они такие Патриоты.. На казахский плевать, как будто теперь он сопутствующий и я это подметил как Шайдорова на русском в Италии поздравляла вся наша Элита.. С каким это было пафосом.. И вот сейчас ему суют подачки, да, пусть для нас и существенные, но это прежде всего подачки, не подарки Так я думаю и это имхо типа, мое мнение..
