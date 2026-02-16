НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
ГАСК проведет проверку после пожара при демонтаже здания бывшего ресторана в Костанае
 
 
N
§ NG.kz
ГАСК проведет проверку после пожара при демонтаже здания бывшего ресторана в Костанае
Отправлено: 16.02.26 - 21:13
Управление государственного архитектурно-строительного контроля в ближайшее время проведет проверку по факту демонтажных работ в здании бывшего ресторана "Burger&Вино". Основанием стало письмо отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная.
Читать новость

111
Re: ГАСК проведет проверку после пожара при демонтаже здания...
Отправлено: 16.02.26 - 21:13
#1
Старый добрый Тулпар, когда то принадлежал нашим сородичам, я даже там бухал когда то помню, в интим магазине еще покупали «возбуждайки, девяностые были, эх, время свободы и тең, равенства..
A
§ ACROS
Re: ГАСК проведет проверку после пожара при демонтаже здания...
Отправлено: 16.02.26 - 21:51
#2
Цитата:
111:
Старый добрый Тулпар


В 90-е там вроде воины-афганцы были.
