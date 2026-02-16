НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
 
 
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 16:50
Оказалось, что Гульбарам МУСАГАЗИНА известна широкой публике. Это, можно сказать, успех среди коллег. Едва ли кто-то сможет без подсказки из интернета назвать фамилии трех других заместителей главы региона. Чем же заслужила Мусагазина такую популярность?
Читать новость

Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 16.02.26 - 16:50
Не могу найти статьи ваших радикальных коллег из КН. те дальше пошли даже дом ее фоткали и публиковали (смелости хватило на крышу) типа сарите какие хоромы (крыша)...куда статьи делись то за подписью главреда? неужто ошибочка вышла тов. майор?
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 16.02.26 - 16:59
Цитата:

Через шесть лет вижу себя где-то в Астане на госслужбе. Кажется, что теперь эти планы придется основательно пересмотреть.

вот будет прикольно если так и будет...
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 17:03
Цитата:
abaika95:
неужто ошибочка вышла тов. майор?

Ща Марик прибежит, скажет что окупилась, даже сумму точную назовёт :lol:
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 17:05
Цитата:
abaika95:
Не могу найти статьи ваших радикальных коллег из КН.

Там зачищают - тут решили ещё раз катком проехать. Ничего нового в статье нет, просто им нравится управлять тяжёлой дорожной техникой :lol:
Re: От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась...
Отправлено: 16.02.26 - 17:07
Вот давайте и посмотрим на соблюдение принципа "закон и порядок" - общественность заострила внимание на коррупционной составляющей и халатности. Это сочли клеветой и обложили штрафом. А клевета-то оказалась правдой. Не за отсутствие сменной обуви ее КНБ дома призакрыл. Значит справедливо будет восстановить честное имя общественника, аннулировать штраф, выплатить компенсацию; а героине - еще инкриминировать "ложный вызов" - дача заведомо ложных показаний или доведение заведомо ложной информации (как выясняется) с пожизненным запретом занимать должности в госслужбе..
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 17:09
Цитата:
vofkakst:
Не за отсутствие сменной обуви ее КНБ дома призакрыл.

Может она в программе защиты свидетелей? ;-)
От служебного туалета до домашнего ареста - Чем запомнилась Гульбарам Мусагазина, задержанная КНБ заместитель акима Костанайской области
Отправлено: 16.02.26 - 17:23
Цитата:
abaika95:

Цитата:
дальше пошли даже дом ее фоткали и публиковали (смелости хватило на крышу) типа сарите какие хоромы (крыша)...куда статьи делись то за подписью главреда? неужто о

Они даже извинились прилюдно, после того, как крышу ее черырехэтажных хоромов сфотали
Тоже как то начал искать, извинения, не нашел почему то
Боюсь что и Нашей Газете придется извиняться прилюдно на площади перед акимами..
Но мы ее конечно же поддержим, в комментариях на наших кухнях..
