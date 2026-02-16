НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Внеплановую проверку Рудненской больницы проводят после публикации блогера. Как комментируют это госорганы? Спойлер - молчанием
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53516
Внеплановую проверку Рудненской больницы проводят после публикации блогера. Как комментируют это госорганы? Спойлер - молчанием
Отправлено: 16.02.26 - 14:15
Отправлено: 16.02.26 - 14:15
Блогер Татьяна Турлай написала, что «медсестры вынуждены использовать подручные средства для обработки и перевязки», а «некоторые сотрудники, несмотря на невысокую заработную плату, приносят необходимые материалы из дома, чтобы обеспечить помощь пациентам».
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8884
Re: Внеплановую проверку Рудненской больницы проводят после...
Отправлено: 16.02.26 - 14:15
#1
Цитата:///А их, поверьте, найдут, ведь это проще, чем разбираться в огрехах всей системы…///

Вот этот приём журналиста, не совсем корректен: -"...ещё не проведена сама проверка Комитета- не известны результаты и выводы проверки и наверное, делать ВЫВОДЫ и тем более априори назначать виновных- очевидно ПРЕЖДЕВРЕМЕННО.

Я не журналист и тем более не вправе давать советы проффессионалам, но я всегда с высоты своего возраста и жизненного опыта, считал и считаю: - задача СМИ - дать как можно - более правдоподобную и РАЗНОСТОРОННУЮ информацию о той или иной проблемме- задача читателя - прочитать и сделать СВОИ выводы.

А, власть и е реакция на то или иное: - что тут говорить- мы же знаем какая у нас власть и её методы работы.

Сейчас, после критики Президента министра здравоохранени на расширенном заседании по поводу состояние дел в медицине, и последовавшим за этим арест курирующего зама Аксакалова по здравоохранению- власть в своей в таких случаях обычной позе: - поза страуса с головой в песке - я думаю отвечать будут стандартно- "..в интересах следствия не комментируем...".

По уровню и сумме хищения это наверное ПЕРЕКРОЕТ знаменитое акиматовское дело- всё таки почти ДВА ярда тенге - это примерно - чуть больше половины бюджета нашего средненького района.

И сейчас власть, по крайней мере- областная- не будет препятствовать разным блогерам и ставить им какие то препоны именно в системе здравоохранения области.

И риторический вопрос: -"...Карфаген должен быть РАЗРУШЕН..." - должен, ОЧЕВИДНО,в СМИ выступить глава области- всё таки не рядового гос.служащего арестовали, а его зама- КРУПНОГО чиновника номенклатуры АП.
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2794
Внеплановую проверку Рудненской больницы проводят после публикации блогера. Как комментируют это госорганы? Спойлер - молчанием
Отправлено: 16.02.26 - 14:47
#2
Цитата:
ACROS:
задача СМИ - дать как можно - более правдоподобную и РАЗНОСТОРОННУЮ информацию о той или иной проблемме- задача читателя - прочитать и сделать СВОИ выводы.

Согласен с вами. Потому и ждем официального комментария - от больницы и от департамента.
К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
2099
Re: Внеплановую проверку Рудненской больницы проводят после...
Отправлено: 16.02.26 - 15:15
#3
Цитата:
медсестры вынуждены использовать подручные средства для обработки и перевязки»,

Подручные средства для обработки: вода из под крана, гигиенические влажные салфетки, из спиртосодержащих средств возможно парфюм...алкогольная продукция, разогретый на зажигалке металлический предмет, например ложка, чтобы прижечь.
Подручные средства для перевязки: оторванные рукав, штанина, постельные принадлежности, шторы.
Что из перечисленного применялось в больнице на достаточно систематической основе для того чтобы автор мог однозначно заявлять что используются подручные средства для перевязки и обработки?
