Цитата:///А их, поверьте, найдут, ведь это проще, чем разбираться в огрехах всей системы…///



Вот этот приём журналиста, не совсем корректен: -"...ещё не проведена сама проверка Комитета- не известны результаты и выводы проверки и наверное, делать ВЫВОДЫ и тем более априори назначать виновных- очевидно ПРЕЖДЕВРЕМЕННО.



Я не журналист и тем более не вправе давать советы проффессионалам, но я всегда с высоты своего возраста и жизненного опыта, считал и считаю: - задача СМИ - дать как можно - более правдоподобную и РАЗНОСТОРОННУЮ информацию о той или иной проблемме- задача читателя - прочитать и сделать СВОИ выводы.



А, власть и е реакция на то или иное: - что тут говорить- мы же знаем какая у нас власть и её методы работы.



Сейчас, после критики Президента министра здравоохранени на расширенном заседании по поводу состояние дел в медицине, и последовавшим за этим арест курирующего зама Аксакалова по здравоохранению- власть в своей в таких случаях обычной позе: - поза страуса с головой в песке - я думаю отвечать будут стандартно- "..в интересах следствия не комментируем...".



По уровню и сумме хищения это наверное ПЕРЕКРОЕТ знаменитое акиматовское дело- всё таки почти ДВА ярда тенге - это примерно - чуть больше половины бюджета нашего средненького района.



И сейчас власть, по крайней мере- областная- не будет препятствовать разным блогерам и ставить им какие то препоны именно в системе здравоохранения области.



И риторический вопрос: -"...Карфаген должен быть РАЗРУШЕН..." - должен, ОЧЕВИДНО,в СМИ выступить глава области- всё таки не рядового гос.служащего арестовали, а его зама- КРУПНОГО чиновника номенклатуры АП.