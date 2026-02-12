НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
12.02.26 - 16:02
#10186
Это правда или фейк?
Если правда, то наш Гиньятов прав?
Мы то его все тут горячо поддерживали..


А, вот


[Исправлено: 111, 12.02.2026 - 17:12]
saba
Флуд и оффтопик (часть 9)
12.02.26 - 21:27
#10187
Цитата:
ACROS:
путать: - вседозволенность с шуткой.

Для меня главный вопрос, почему какой то невнятный чиновник из акимата будет решать, что мне слушать на концерте? И кстати, а может у меня совершенно другие нравственные критерии и духовно-моральные ценности отличные от него? Кто для него Ван Гог, если он вообще слышал про него , гений или сумасшедший, который отрезал себе ухо? Если приедет выставка из Лувра или Эрмитажа в забытый Богом наш Костанай и в нём будут картины Малевича и Кандинского, кто будет давать разрешение ? Тот же самый чиновник? А если он не отличает супрематизм от импрессионизма тогда что? Или в классической музыке , послушает Шнитке , Губайдуллину со Стравинским и запретит?
§ saba
Флуд и оффтопик (часть 9)
12.02.26 - 21:31
#10188
Будем все слушать безопасных Серова с Ласковым маем и Кайратом Нуртасом,это же всем понятно и не противоречит никаким духовно-нравственным ценностям, а у Губайдуллиной скрипка как пила звучит, ну что это за музыка?
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.02.26 - 11:00
#10189
Фигурное катание . Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 в сумме).

[Исправлено: Гога, 14.02.2026 - 09:02]
ACROS
Флуд и оффтопик (часть 9)
14.02.26 - 11:09
#10190
Цитата:
Гога:
Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 в сумме).


Да, так оно и есть: - казах Михаил Шайдоров стал вторым Олимпийским чемпионом, после В. Смирнова- с чем я вас и поздравляю.
Таких спортсменов добивших чемпионства на Олимпиаде называют - Олимпионик.
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
15.02.26 - 23:12
#10191
Сколько людей пришло посмотреть на меня ради меня..

maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
15.02.26 - 23:17
#10192
Цитата:
111:

Я вижу только 300
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
15.02.26 - 23:30
#10193
Цитата:
maxsaf:

Ну это же прекрасно, ты прозрён!
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 00:10
#10194
Цитата:
maxsaf:

И я требую Жалоб на меня!
Давно не получал никаких жалоб в администрацию с истерией и криками!!
Я обозвал русский язык пылью от ботинок в конце концов!!
Этого оставить так нельзя!
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 00:11
#10195
Где оригинал где я так назвал мой русский язык!
В студию!
И наказать меня по полной!!
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 00:21
#10196
Цитата:
111:
Я обозвал русский язык пылью от ботинок в конце концов!! Этого оставить так нельзя!

Нельзя. За это ты должен страдать.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 00:22
#10197
Цитата:
111:
И наказать меня по полной!!

Давно пора
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 07:47
#10198
Что то напомнило, дай думаю наберу это слово, нет, в гуголе Сморчок это просто какой то гриб, обитающий в Канаде в огромном количестве, есть желтые и черные сморчки..
Вот ведь не знал никогда..
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 13:19
#10199
Гога
Флуд и оффтопик (часть 9)
16.02.26 - 13:22
#10200
