Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 12.02.26 - 16:02
Это правда или фейк?
Если правда, то наш Гиньятов прав?
Мы то его все тут горячо поддерживали..
А, вот
[Исправлено: 111, 12.02.2026 - 17:12]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8521
Отправлено: 12.02.26 - 21:27
Цитата:
Для меня главный вопрос, почему какой то невнятный чиновник из акимата будет решать, что мне слушать на концерте? И кстати, а может у меня совершенно другие нравственные критерии и духовно-моральные ценности отличные от него? Кто для него Ван Гог, если он вообще слышал про него , гений или сумасшедший, который отрезал себе ухо? Если приедет выставка из Лувра или Эрмитажа в забытый Богом наш Костанай и в нём будут картины Малевича и Кандинского, кто будет давать разрешение ? Тот же самый чиновник? А если он не отличает супрематизм от импрессионизма тогда что? Или в классической музыке , послушает Шнитке , Губайдуллину со Стравинским и запретит?
ACROS:
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8521
Отправлено: 12.02.26 - 21:31
Будем все слушать безопасных Серова с Ласковым маем и Кайратом Нуртасом,это же всем понятно и не противоречит никаким духовно-нравственным ценностям, а у Губайдуллиной скрипка как пила звучит, ну что это за музыка?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 12314
Отправлено: 14.02.26 - 11:00
Фигурное катание . Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 в сумме).
[Исправлено: Гога, 14.02.2026 - 09:02]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8882
Отправлено: 14.02.26 - 11:09
Цитата:
Да, так оно и есть: - казах Михаил Шайдоров стал вторым Олимпийским чемпионом, после В. Смирнова- с чем я вас и поздравляю.
Таких спортсменов добивших чемпионства на Олимпиаде называют - Олимпионик.
Отправлено: 15.02.26 - 23:12
Отправлено: 15.02.26 - 23:17
Цитата:
Я вижу только 300
Отправлено: 15.02.26 - 23:30
Цитата:
Ну это же прекрасно, ты прозрён!
Отправлено: 16.02.26 - 00:10
Цитата:
И я требую Жалоб на меня!
Давно не получал никаких жалоб в администрацию с истерией и криками!!
Я обозвал русский язык пылью от ботинок в конце концов!!
Этого оставить так нельзя!
Отправлено: 16.02.26 - 00:11
Где оригинал где я так назвал мой русский язык!
В студию!
И наказать меня по полной!!
Отправлено: 16.02.26 - 00:21
Цитата:
Нельзя. За это ты должен страдать.
Отправлено: 16.02.26 - 00:22
Цитата:
Давно пора
Отправлено: 16.02.26 - 07:47
Что то напомнило, дай думаю наберу это слово, нет, в гуголе Сморчок это просто какой то гриб, обитающий в Канаде в огромном количестве, есть желтые и черные сморчки..
Вот ведь не знал никогда..
Вот ведь не знал никогда..
