Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53513
Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:05
В принципе, возрастание требований к профессионализму можно только приветствовать. Правда, остается опасение, что привычный формализм, как это нередко бывает, сможет то тут, то там перекрывать логику здравого смысла.
Читать новость
Читать новость
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2289
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:05
Что ни говори, но и очень «правильный» диплом или сертификат сам по себе еще далеко не всегда может быть гарантом профессионализма. Точно так же, как галстук и пиджачная пара - еще не гаранты компетентности госслужащего.
.....кто обучает и выдаёт эти «правильные» дипломы или сертификаты в ВУЗ ?кто преподаватели таков и результат так или нет?....если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье он обществу не принесёт пользы....или что то не так?Вы их учите,затем они приходят в госсорганы и там говорят забудьте чему вас там учили здесь всё по другому правильно так и так...где истина?
.....кто обучает и выдаёт эти «правильные» дипломы или сертификаты в ВУЗ ?кто преподаватели таков и результат так или нет?....если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье он обществу не принесёт пользы....или что то не так?Вы их учите,затем они приходят в госсорганы и там говорят забудьте чему вас там учили здесь всё по другому правильно так и так...где истина?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8882
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:14
Цитата:
А, кто будет служить в армии и пойдёт работать к станку, на ферму- доить коров, пасти баранов, кормить свиней ????
Дети из "благополучных" семей ??? Не уверен.
родом из Шанхая2022:
если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье он обществу не принесёт пользы....
если ребёнок воспитывается в неблагополучной семье он обществу не принесёт пользы....
А, кто будет служить в армии и пойдёт работать к станку, на ферму- доить коров, пасти баранов, кормить свиней ????
Дети из "благополучных" семей ??? Не уверен.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46814
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 16:24
Цитата:
Это смотря где и в какой профессии.
Например физик ядерщик, везде нужен или же юрист экономист или какой нибудь историк, это дело не нужное в принципе.
Цитата:
А вот тут другое, тут необязательна узкая специализация, сюда может войти тот же бесполезный историк или юрист, но одно но, если он приближен чем то к власти, чей то сын, знакомый или очень большой подхалим, или зять, как у Трампа, Путина, ну и наших родственников первого, которые так и остались во власти и никуда не уйдут, потому что близкие так сказать пиджаки, под которых иногда конечно копают, например как одну замакимшу посадили и теперь идет торг, кто сколько отдаст и будет продолжать работать или нет.
Тут все решается сверху, важен лишь вопрос лояльности, профессионализм это удел отсталых демократических стран в основном Ойропе, огромная бюрократия и невозможность быстро что то решить, как например у Трампа или Путина, где правят близкие кумы и друзья с клуба по дзюдо, где как оказывается занимался и сам Нагиев и потому его не трогают.
Так делается правильней, установка своих сородичей и любовниц с личным туалетом
Что ни говори, но и очень «правильный» диплом или сертификат сам по себе еще далеко не всегда может быть гарантом профессионализма
Это смотря где и в какой профессии.
Например физик ядерщик, везде нужен или же юрист экономист или какой нибудь историк, это дело не нужное в принципе.
Цитата:
Точно так же, как галстук и пиджачная пара - еще не гаранты компетентности госслужащего.
А вот тут другое, тут необязательна узкая специализация, сюда может войти тот же бесполезный историк или юрист, но одно но, если он приближен чем то к власти, чей то сын, знакомый или очень большой подхалим, или зять, как у Трампа, Путина, ну и наших родственников первого, которые так и остались во власти и никуда не уйдут, потому что близкие так сказать пиджаки, под которых иногда конечно копают, например как одну замакимшу посадили и теперь идет торг, кто сколько отдаст и будет продолжать работать или нет.
Тут все решается сверху, важен лишь вопрос лояльности, профессионализм это удел отсталых демократических стран в основном Ойропе, огромная бюрократия и невозможность быстро что то решить, как например у Трампа или Путина, где правят близкие кумы и друзья с клуба по дзюдо, где как оказывается занимался и сам Нагиев и потому его не трогают.
Так делается правильней, установка своих сородичей и любовниц с личным туалетом
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29576
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 23:11
Цитата:
Легко. Заходишь на форум, говоришь, что ты психолог. И все верят. Абайка не даст соврать
Легко ли быть психологом?
Легко. Заходишь на форум, говоришь, что ты психолог. И все верят. Абайка не даст соврать
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2289
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Легко ли быть психологом?
Отправлено: 15.02.26 - 23:56
Цитата:
.....всё дело в том что сегодня все психологи,зоологи,юристы и в лихие 90е высшеее образовании было на "подьёме",у меня один знакомый за пару лет два вуза закончил...вон в Киеве в метро можно было купить диплом любой специальности,сегодня у беженцев с Украины в европе по два высших образования с заверенной апостольской печатью,и куда попало идти работать не хотят....
maxsaf:
Легко. Заходишь на форум, говоришь, что ты психолог. И все верят. Абайка не даст соврать
Легко. Заходишь на форум, говоришь, что ты психолог. И все верят. Абайка не даст соврать
.....всё дело в том что сегодня все психологи,зоологи,юристы и в лихие 90е высшеее образовании было на "подьёме",у меня один знакомый за пару лет два вуза закончил...вон в Киеве в метро можно было купить диплом любой специальности,сегодня у беженцев с Украины в европе по два высших образования с заверенной апостольской печатью,и куда попало идти работать не хотят....
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 84, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 84
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать