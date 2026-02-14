НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
53513
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 17:48
Хлесткие выражения, образные характеристики, бьющие не в бровь, а в глаз идиомы - даже не припомню, когда еще за последние 7 лет второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ с такой страстью отчитывал подчиненных.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46814
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 16:31
Цитата:
ACROS:

Точно, он обращался в МВД, для меня просто они все одинаковы, в погонах же и разницы для меня особой нет
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8520
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 18:49
Цитата:
111:
он обращался в МВД,

Понятно, нужно теперь поосторожней и здесь высказываться! Откровенно только самому себе и то только под одеялом? Неприятно как!!!
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8520
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 18:52
Цитата:
ACROS:
там на премию

Видимо канадский доллар тоже упал, раз в казахском МВД деньги ищет!
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:17
Цитата:
saba:
Максаф на Марика пишет просто, чтобы Марику жилось хуже,насолить так сказать.

Чтобы остальным жилось лучше. Это большая общая проблема :lol:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:25
Цитата:
saba:
Понятно, нужно теперь поосторожней и здесь высказываться! Откровенно только самому себе и то только под одеялом? Неприятно как!!!

Вообще-то это господин Бектенов обратился в МВД с просьбой жёстко пресекать спекуляции на тему новой конституции.

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8882
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:30
Цитата:
maxsaf:
Токарев


Токаев: - китиковать- критикуйте, но не коверкайте.
Будете коверкать: - и к вам постучатся в 4 утра.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:50
Цитата:
ACROS:
Токаев: - китиковать- критикуйте, но не коверкайте.

Телефон так исправил. Не нравятся телефону две гласных подряд.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:56
Цитата:
ACROS:
В неправильное место пишет: -

Вы меньше 111 слушайте, он врёт.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46814
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:06
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Вообще-то это господин Токаев обратился в МВД

Нет, это обратился ты к МВД, против меня, зная что такие комментарии стукачества у нас отслеживают
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:09
Цитата:
111:
Нет, это обратился ты к МВД

Скоро ты телефон будешь бояться в руки взять. Кстати, на зоне телефоны запрещены, отвыкай.
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:10
Цитата:
111:
у нас отслеживают

И что, отследили? Кто-то пришел к тебе?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:28
Я щас перепроверил, оказывается это премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил МВД "жестко" реагировать и привлекать к ответственности за распространение ложных сведений о проекте новой Конституции. Не знаю, сам он действует, или по поручению президента.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46814
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:33
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
за распространение ложных сведений

То есть перевод слова Тең (равный) и слова Қатар (наряду, сопутствующий), на русский язык, это распространение ложных сведений?
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29576
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:37
Цитата:
111:
То есть перевод слова Тең (равный) и слова Қатар (наряду, сопутствующий), на русский язык, это распространение ложных сведений?

Нет. Не это. Ты другое сказал:

Цитата:
111:
наш русский язык теперь не равный, а сопутствующий, как тень, как пыль за твоими ботинками
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46814
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:47
Цитата:
maxsaf:

А это не так, со словом Сопутствующий или Қатар?
Мы выдыхаем Сопутствующий углекислый газ, на это теперь надо доносить?
