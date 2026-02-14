Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 53513
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 14.02.26 - 17:48
Хлесткие выражения, образные характеристики, бьющие не в бровь, а в глаз идиомы - даже не припомню, когда еще за последние 7 лет второй президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ с такой страстью отчитывал подчиненных.
Читать новость
Читать новость
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 16:31
Цитата:
Точно, он обращался в МВД, для меня просто они все одинаковы, в погонах же и разницы для меня особой нет
ACROS:
Точно, он обращался в МВД, для меня просто они все одинаковы, в погонах же и разницы для меня особой нет
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8520
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 18:49
Цитата:
Понятно, нужно теперь поосторожней и здесь высказываться! Откровенно только самому себе и то только под одеялом? Неприятно как!!!
111:
он обращался в МВД,
он обращался в МВД,
Понятно, нужно теперь поосторожней и здесь высказываться! Откровенно только самому себе и то только под одеялом? Неприятно как!!!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8520
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 18:52
Цитата:
Видимо канадский доллар тоже упал, раз в казахском МВД деньги ищет!
ACROS:
там на премию
там на премию
Видимо канадский доллар тоже упал, раз в казахском МВД деньги ищет!
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:17
Цитата:
Чтобы остальным жилось лучше. Это большая общая проблема
saba:
Максаф на Марика пишет просто, чтобы Марику жилось хуже,насолить так сказать.
Максаф на Марика пишет просто, чтобы Марику жилось хуже,насолить так сказать.
Чтобы остальным жилось лучше. Это большая общая проблема
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:25
Цитата:
Вообще-то это господин Бектенов обратился в МВД с просьбой жёстко пресекать спекуляции на тему новой конституции.
[Исправлено: maxsaf, 16.02.2026 - 00:29]
saba:
Понятно, нужно теперь поосторожней и здесь высказываться! Откровенно только самому себе и то только под одеялом? Неприятно как!!!
Понятно, нужно теперь поосторожней и здесь высказываться! Откровенно только самому себе и то только под одеялом? Неприятно как!!!
Вообще-то это господин Бектенов обратился в МВД с просьбой жёстко пресекать спекуляции на тему новой конституции.
[Исправлено: maxsaf, 16.02.2026 - 00:29]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 8882
Re: Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:30
Цитата:
Токаев: - китиковать- критикуйте, но не коверкайте.
Будете коверкать: - и к вам постучатся в 4 утра.
maxsaf:
Токарев
Токарев
Токаев: - китиковать- критикуйте, но не коверкайте.
Будете коверкать: - и к вам постучатся в 4 утра.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:50
Цитата:
Телефон так исправил. Не нравятся телефону две гласных подряд.
ACROS:
Токаев: - китиковать- критикуйте, но не коверкайте.
Токаев: - китиковать- критикуйте, но не коверкайте.
Телефон так исправил. Не нравятся телефону две гласных подряд.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 22:56
Цитата:
Вы меньше 111 слушайте, он врёт.
ACROS:
В неправильное место пишет: -
В неправильное место пишет: -
Вы меньше 111 слушайте, он врёт.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:06
Цитата:
Цитата:
Нет, это обратился ты к МВД, против меня, зная что такие комментарии стукачества у нас отслеживают
maxsaf:
Цитата:
Вообще-то это господин Токаев обратился в МВД
Нет, это обратился ты к МВД, против меня, зная что такие комментарии стукачества у нас отслеживают
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:09
Цитата:
Скоро ты телефон будешь бояться в руки взять. Кстати, на зоне телефоны запрещены, отвыкай.
111:
Нет, это обратился ты к МВД
Нет, это обратился ты к МВД
Скоро ты телефон будешь бояться в руки взять. Кстати, на зоне телефоны запрещены, отвыкай.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:10
Цитата:
И что, отследили? Кто-то пришел к тебе?
111:
у нас отслеживают
у нас отслеживают
И что, отследили? Кто-то пришел к тебе?
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:28
Я щас перепроверил, оказывается это премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил МВД "жестко" реагировать и привлекать к ответственности за распространение ложных сведений о проекте новой Конституции. Не знаю, сам он действует, или по поручению президента.
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:33
Цитата:
Цитата:
То есть перевод слова Тең (равный) и слова Қатар (наряду, сопутствующий), на русский язык, это распространение ложных сведений?
maxsaf:
Цитата:
за распространение ложных сведений
То есть перевод слова Тең (равный) и слова Қатар (наряду, сопутствующий), на русский язык, это распространение ложных сведений?
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:37
Цитата:
Нет. Не это. Ты другое сказал:
Цитата:
111:
То есть перевод слова Тең (равный) и слова Қатар (наряду, сопутствующий), на русский язык, это распространение ложных сведений?
То есть перевод слова Тең (равный) и слова Қатар (наряду, сопутствующий), на русский язык, это распространение ложных сведений?
Нет. Не это. Ты другое сказал:
Цитата:
111:
наш русский язык теперь не равный, а сопутствующий, как тень, как пыль за твоими ботинками
наш русский язык теперь не равный, а сопутствующий, как тень, как пыль за твоими ботинками
Тимур ГАФУРОВ: Левобережные люди
Отправлено: 15.02.26 - 23:47
Цитата:
А это не так, со словом Сопутствующий или Қатар?
Мы выдыхаем Сопутствующий углекислый газ, на это теперь надо доносить?
maxsaf:
А это не так, со словом Сопутствующий или Қатар?
Мы выдыхаем Сопутствующий углекислый газ, на это теперь надо доносить?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 76
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать